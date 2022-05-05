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Украинцам придется несладко: что изменится в банках с 1 июня

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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5 мая, 11:02
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Рассказываем, сколько придется платить должникам с 1 июня в Украине
Банки меняют условия кредитов с 1 июня
Банки меняют условия кредитов с 1 июня / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В начале войны самые популярные банки ввели кредитные каникулы для украинцев, однако их срок подходит к концу.

"Сегодня" рассказывают, что изменится для клиентов финучреждений с 1 июня.

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Итак, новые условия банки еще не разработали, однако о конце в июне кредитных каникул заявили все крупнейшие игроки рынка.

В ПриватБанке предупредили, что с июня обязательный платеж вернется. А об условиях использования средств в первый летний месяц уведомят отдельно.

У Monobank льготы изначально были другими и финучреждение продолжало взымыть комиссии и проценты, хоть и по сниженным ставкам. В июне кредитные каникулы должны окончательно окончиться и об их пролонгации Monobank не сообщал.

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В Ощадбанке также предусмотрели кредитные каникулы, и для физлиц и для бизнеса истечь они должны 1 июня. О продлении льгот компания не сообщала.

Еще один банк, который в начале войны пошел клиентам навстречу – это ПУМБ. Тут кредитные каникулы объявили на 3 месяца (до 1 июня) с возможностью пролонгации, сейчас о ней ничего не известно.

Однако условия были другими, ежемесячные платежи не отменяли, а просто уменьшили.

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Что означает отмена кредитных каникул?

Во время действия кредитных каникул внесение платежа по кредиту можно было отложить и совершить позже.

Это не освобождало от долговых обязательств, но давало возможность отсрочить выплату до более благоприятных времен без штрафов и пени.

После отмены клиенты вынуждены будут платить как раньше и ответственности за несвоевременное непогашение не избежать.

Однако еще есть надежда, что банки придумают новые льготы для некоторых категорий украинцев во время войны или хотя бы уменьшат проценты и штрафные санкции.

Плюсы и минусы кредитных каникул

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак рассказал "Сегодня", что минус кредитных каникул заключается в том, что это не автоматическое условие и каждому заемщику обязательно нужно обратиться в банк.

Также минус в том, что долг по процентам, начисляемый за каждый месяц, никто не списывает.

А вот среди плюсов, бесспорно, то, что кредитные организации не штрафуют людей и компании за несвоевременность платежей.

"Сегодня" также писали, с какими финансовыми проблемами чаще всего сталкиваются украинцы, и рассказывали, как оформить ипотеку в Польше.

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