ПриватБанк не пошел на встречу? Почему пенсионерка потратила 400 грн и преодолела более 20 км

За что ПриватБанк постоянно блокирует пенсионерку / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

ПриватБанк заблокировал доступ в онлайн банкинге украинской пенсионерке и лишил ее номера статуса финансового. Поэтому старушке пришлось преодолевать более 20 километров до ближайшего банкомата.

Об этом на специализированном сайте "Минфин" написал сын женщины.

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По его словам, она получает пенсию именно через ПриватБанк и при совершении платежа он был отклонен, а аккаунт в приложении Приват24 стал неактивным.

Тогда женщина позвонила в службу поддержки и ждала более 40 минут, однако ответа так и не получила. Дозвониться оператору все же смог ее сын.

Сотрудник банка заявил, что доступы были заблокированы, поскольку женщина не подтвердила платеж.

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"На что мы ответили, что мы не связывались с оператором для подтверждения, поскольку поступил пароль с кодом для подтверждения которым и воспользовались", – говорится в отзыве.

Однако в ПриватБанке заявили, что для подтверждения финансового номера придется идти в ближайшее отделение или в банкомат.

Мужчина пишет, что это уже третий такой случай и ПриватБанк ежемесячно блокирует финансовый номер матери.

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"До ближайшего банкомата 24 км. Уважаемый ПриватБанк, маме на транспортные расходы нужно 400 грн, чтобы активировать номер, и это уже третий месяц подряд такая ситуация", – возмущается сын клиентки.

Что ответили в ПриватБанке?

В ПриватБанке извинились перед украинцем и подтвердили, что некоторые операции могут попадать на проверку, чтобы предотвратить возможные мошеннические действия.

"Если есть подозрения, что операцию совершает третье лицо – мы вынуждены принять все меры для сохранения средств клиента", – заявили работники банка.

По словам специалистов, для разблокировки карты женщина могла просто написать в службу поддержки, а вот подтверждать финансовый номер придется только в ближайшем банкомате или отделении.

В Украине проводят усиленный финмониторинг

В этом году в Украине все банки проводят усиленный финмониторинг с целью предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Если какая-либо из операций клиента будет казаться подозрительной, финучреждение может заблокировать карту до выяснения всех обстоятельств поступления денежных средств.

Подозрительными могут считать даже несколько операций по переводу 5 тысяч гривен подряд. Также особое внимание уделяется:

операциям с наличными деньгами;

операциям на нетипичные для клиента суммы;

транзакциям в размере свыше 400 тыс. грн;

переводам, осуществляемым с участием PEP, то есть публичным лицам;

операциям ФЛП и юрлиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

"Сегодня" также рассказывали, что ПриватБанк запускает новую функцию для продавцов и писали, что изменится для его клиентов в этом году.