Придется декларировать? Как "тысяча Зеленского" повлияет на доходы украинцев

Тысяча не включается в общий доход налогоплательщика / Фото: Коллаж: Сегодня
Пользователи Сети обеспокоены,что им придется платить налоги за тысячу гривен, которую они получают в рамках президентской программы "єПідтримка" за вакцинацию от коронавируса.
"Сегодня" разбирались, необходимо ли платить налоги за "тысячу Зеленского".
Что произошло?
"Получение 1000 грн за вакцинацию вообще-то является государственной соцпомощью и обязывает вас продекларировать все свои доходы за 2021 год. Поскольку имеют право не сдавать декларацию только граждане, имеющие один источник постоянного дохода, например, свою зарплату на предприятии, где вы работаете", – написал экономист Михаил Кухар в Facebook.
После этого многие украинцы начали активно комментировать пост. Они писали свое мнение не только в комментариях к посту экономиста, а и на своих личных страницах. Кто-то возмущался новым налогом, а кто-то писал, что это фейк.
Что говорят в Минфине?
Украинцам объяснили, что сумма не включается в общий доход налогоплательщика и, соответственно, за нее не нужно платить налоги.
"Согласно подпункту 1.7 пункта 16-1 подраздела 10 раздела ХХ "Заключительные положения" Кодекса освобождаются от налогообложения сбором доходы, которые согласно разделу IV настоящего Кодекса не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не подлежат налогообложению, облагаются по нулевой ставке)", – объяснили в Минфине.
Отметим, что по закону доходы облагаются налогом 19,5%: 18% НДФЛ + военный сбор 1,5%.
На выплату субсидий тысяча за вакцинацию также не влияет, поскольку помощь единоразовая и не учитывается как доход домохозяйства.
Что такое "тысяча Зеленского"
О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами смогут получить от государства 1000 грн. А уже 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам по программе "єПідтримка".
На что можно потратить деньги:
- книги;
- посещение спортивного зала;
- билеты на внутренние рейсы;
- лекарства;
- поход в некоторые рестораны и кафе;
- билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.
Раньше мы писали о топ-8 затрат на "тысячу Зеленского", а также подготовили пошаговую инструкцию, как получить деньги за вакцинацию.