Доведеться декларувати? Як "тисяча Зеленського" вплине на доходи українців

Тисяча не включається до загального доходу платника податків / Фото: Колаж: Сьогодні

Користувачі Мережі стурбовані, що їм доведеться сплачувати податки за тисячу гривень, яку вони отримують у рамках президентської програми "єПідтримка" за вакцинацію від коронавірусу.

"Сьогодні" розбиралися, чи потрібно сплачувати податки за "тисячу Зеленського".

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Що сталося?

"Отримання 1000 грн за вакцинацію взагалі є державною соцдопомогою і зобов'язує Вас продекларувати всі свої доходи за 2021 рік. Оскільки мають право не здавати декларацію лише громадяни, які мають одне джерело постійного доходу, наприклад свою зарплату на підприємстві, де ви працюєте", – написав економіст Михайло Кухар у Facebook.

/ Фото: скріншот

Після цього багато українців почали активно коментувати пост. Вони писали свою думку не лише у коментарях до допису економіста, а й на своїх особистих сторінках. Хтось обурювався новим податком, а хтось писав, що то фейк.

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/ Фото: Колаж: Сьогодні

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Що кажуть у Мінфіні?

Українцям пояснили, що сума не включається до загального доходу платника податків і, відповідно, за неї не потрібно сплачувати податки.

"Прикінцеві положення" Кодексу звільняють від оподаткування збором доходи, які згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб. Не підлягають оподаткуванню", – пояснили у Мінфіні.

Зазначимо, що за законом доходи оподатковуються в 19,5% – 18% ПДФО + військовий збір 1,5%.

На виплату субсидій також не впливає "тисяча за вакцинацію". Оскільки допомога одноразова і не враховується як дохід домогосподарства.

Що таке "тисяча Зеленського"

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що всі вакциновані двома дозами зможуть отримати від держави 1000 грн . А вже 8 грудня підписав закон про виділення із держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям за програмою "єПідтримка".

На що можна витратити гроші:

книги;

відвідування спортивної зали;

квитки на внутрішні рейси;

ліки;

похід у деякі ресторани та кафе;

квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.

Раніше ми писали про топ-8 витрат на "тисячу Зеленського", а також підготували покрокову інструкцію, як отримати гроші за вакцинацію.