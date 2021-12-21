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Можно остаться без субсидии? Как "тысяча за вакцинацию" влияет на оплату коммуналки

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 15:40
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Вакцинированные двумя дозами украинцы могут получить на свои виртуальные карты тысячу гривен
Деньги за вакцинацию не включаются в общий доход налогоплательщика
Деньги за вакцинацию не включаются в общий доход налогоплательщика / Фото: Коллаж: Сегодня

"Тысяча за вакцинацию", которую получают украинцы в рамках программы "єПідтримка", не влияет на назначение жилищной субсидии.

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

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"Получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата является одноразовой, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, что не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах", – сообщает Минсоцполитики.

Таким образом, вакцинированные двумя дозами украинцы могут получить на свои виртуальные карты тысячу гривен и не потерять субсидию, ее размер от этого также не пострадает.

А налоги надо платить?

В Минфине объяснили, что сумма не включается в общий доход налогоплательщика и, соответственно, за нее не нужно платить налоги.

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"Заключительные положения" Кодекса освобождают от налогообложения сбором доходы, которые согласно разделу IV настоящего Кодекса не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц. Не подлежат налогообложению", – объяснили в Минфине.

Отметим, что по закону доходы облагаются налогом в 19,5% – 18% НДФЛ + военный сбор 1,5%.

"Тысяча Зеленского"

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированы двумя дозами смогут получить от государства 1000 грн. А уже 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам по программе "єПідтримка".

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На что можно потратить деньги:

  • книги;
  • посещение спортивного зала;
  • билеты на внутренние рейсы;
  • лекарство;
  • поход в некоторые рестораны и кафе;
  • билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.

Ранее мы сообщали, что меньше всего украинцы тратят "ковидную" тысячу на авиабилеты, в то время как наиболее популярной категорией расходов являются книги.

Напомним, что в президентской программе "єПідтримка" зарегистрировались уже 4 миллиона вакцинированных двумя дозами украинцев, а те, кто уже получил 1000 грн, потратили 134 млн грн.

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