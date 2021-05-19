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Правила субсидий переписали, биткоин рухнул – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

19 мая, 19:00

Игорь Тимофеев

Кабмин проанализировал действовавшие правила назначения субсидий, а Bitcoin порадовал злопыхателей

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Зачем нужны наблюдательные советы в госкомпаниях

После громких скандалов, связанных с членами наблюдательных советов в государственных компаниях "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця", о набсоветах в отечественных госструктурах не говорит только ленивый. Рядовые граждане недоумевают, за что "наблюдатели" получают зарплаты с шестью цифрами, но при этом непонятно, как оценивается эффективность их работы.

Сайт "Сегодня" решил ответить на восемь главных вопросов по деятельности наблюдательных советов в Украине и за рубежом.

Посылка "Новой почтой" за рубеж

Компания "Новая почта" разрешила отправлять посылки за границу из любого отделения без оформления онлайн-заявки на сайте. Теперь, чтобы оформить международное отправление, нужно:

А до введения новых правил нужно было приходить в отделение с уже верифицированной онлайн-заявкой на международное отправление, а оператору нужно было проверить его содержимое на соответствие с инвойсом.

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Субсидии по-новому

Кабинет министров проанализировал действовавшие с 1 мая обновленные правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и решил внести в них новые изменения. В частности:

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Все изменения начинают действовать "задним числом" – с 1 мая.

Падение биткоина

Те украинцы, которые называли Bitcoin мыльным пузырем, финансовой пирамидой и разводом для лохов, со злорадством узнали, что криптовалюта ушла в глубокое пике. В течение дня цена одной "монеты" рухнула с 43 600 долларов до 31 900, т.е. стоимость снизилась на 27%. В 18:00 по киевскому времени он подорожал до 37 тысяч долларов, но это все равно продолжало вызывало опасения за его судьбу.

А Ethereum, который еще недавно бил ценовые рекорды, и вовсе потерял за сутки 40% стоимости, упав с 3440 до 2090 долларов за "монету".

Напомним, сайт "Сегодня" писал 18 мая об отставке министров, земельном законе и зарплатах в СБУ.

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Источник: Сегодня

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