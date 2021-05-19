Правила субсидий переписали, биткоин рухнул – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Зачем нужны наблюдательные советы в госкомпаниях

После громких скандалов, связанных с членами наблюдательных советов в государственных компаниях "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця", о набсоветах в отечественных госструктурах не говорит только ленивый. Рядовые граждане недоумевают, за что "наблюдатели" получают зарплаты с шестью цифрами, но при этом непонятно, как оценивается эффективность их работы.

Сайт "Сегодня" решил ответить на восемь главных вопросов по деятельности наблюдательных советов в Украине и за рубежом.

Что такое наблюдательные советы и зачем они нужны?

В каких украинских крупнейших госструктурах созданы набсоветы?

Кто в Украине на практике может стать членом набсовета?

Сколько получают члены набсоветов в Украине?

Почему у членов украинских набсоветов такие большие зарплаты?

Какие зарплаты у членов набсоветов за рубежом?

Каким образом оценивается эффективность работы членов набсоветов?

Какую ответственность несут члены набсоветов, если окажется, что компания стала работать менее эффективно, чем раньше?

Посылка "Новой почтой" за рубеж

Компания "Новая почта" разрешила отправлять посылки за границу из любого отделения без оформления онлайн-заявки на сайте. Теперь, чтобы оформить международное отправление, нужно:

Принести посылку обязательно в развернутом виде. Это необходимо, чтобы сделать общее описание согласно таможенному законодательству и установить объявленную стоимость.

Назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Также понадобятся ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя.

При отправке больше, чем одной позиции, заполнить инвойс для таможни.

А до введения новых правил нужно было приходить в отделение с уже верифицированной онлайн-заявкой на международное отправление, а оператору нужно было проверить его содержимое на соответствие с инвойсом.

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Субсидии по-новому

Кабинет министров проанализировал действовавшие с 1 мая обновленные правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и решил внести в них новые изменения. В частности:

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возвращают автоматическое переназначение уже оформленных выплат тем семьям, у которых нет никаких спорных имущественных моментов и других "противопоказаний" к назначению помощи (не касается тех, у кого субсидия назначалась в безналичной денежной форме, по месту фактического проживания или без учета некоторых прописанных в квартире);

не будут учитывать доходы, полученные с банковских депозитов;

увеличат до 100 тыс. грн предельный размер депозита, с которым можно будет получить помощь (было 50 тыс. грн);

изменят правила учета жилой недвижимости – можно будет иметь больше одного объекта в собственности, если один из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам.

Все изменения начинают действовать "задним числом" – с 1 мая.

Падение биткоина

Те украинцы, которые называли Bitcoin мыльным пузырем, финансовой пирамидой и разводом для лохов, со злорадством узнали, что криптовалюта ушла в глубокое пике. В течение дня цена одной "монеты" рухнула с 43 600 долларов до 31 900, т.е. стоимость снизилась на 27%. В 18:00 по киевскому времени он подорожал до 37 тысяч долларов, но это все равно продолжало вызывало опасения за его судьбу.

А Ethereum, который еще недавно бил ценовые рекорды, и вовсе потерял за сутки 40% стоимости, упав с 3440 до 2090 долларов за "монету".

Напомним, сайт "Сегодня" писал 18 мая об отставке министров, земельном законе и зарплатах в СБУ.