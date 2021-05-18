Отставка министров, земельный закон и зарплаты в СБУ – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Владислав Криклий, Игорь Петрашко, Максим Степанов / Коллаж "Сегодня"

Украинский парламент принял ряд важных решений, касающихся кадровой политики в экономическом блоке правительства, проголосовал ключевой закон о земельных торгах и "засветил" законопроект о реформе СБУ. А тем временем доллар продолжил падение, достигнув 9-месячного "дна".

Отставка троих министров

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Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором 284 голосами уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. Кроме того, 280 голосами парламент освободил Игоря Петрашко с поста министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

После этого глава правительства Денис Шмыгаль поблагодарил уже бывших чиновников за продуктивную работу в режиме 24/7 и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Возглавить Мининфраструктуры может глава "Укравтодора" Александр Кубраков, если его кандидатуру поддержат депутаты. А на должность главного экономиста претендует глава налоговой Алексей Любченко.

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Кроме того, Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Представление главы Кабмина поддержали 292 нардепов, считающих, что глава Минздрава провалил вакцинацию в Украине. Основным кандидатом на его должность является главный санитарный врач Виктор Ляшко. И тут Шмыгаль уже не был настроен столь благодушно.

Закон о земельных торгах

Верховная Рада во втором чтении 272 голосами приняла законопроект о земельных торгах (№ 2195), который предусматривает, что после запуска полноценного рынка земли в Украине покупать участки можно будет только на аукционах.

Кроме того, купля-продажа земли будут возможны только за безнал. То же касается аренды земли, эфитевзиса (права долгосрочного или бессрочного использования чужого земельного участка сельскохозяйственного назначения, которое может быть отчуждено или передано по наследству) и другой передачи прав пользования.

По словам министра агрополитики Романа Лещенко, ключевым в законе станет:

минимизация коррупционных рисков;

прозрачное и эффективное пользование и распоряжение землями;

диджитализация и автоматизация отрасли;

информация о земельных торгах исключительно через электронные аукционы и в режиме реального времени через интернет;

публичная электронная система о земельных участках.

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Реформа СБУ

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая обнародовала законопроект о реформе Службы безопасности Украины. Документ регулирует многие аспекты зарплат в спецслужбе. Вот некоторые из них:

Минимальное жалование – 45 тысяч гривен. К окладу будут суммировать выслугу, спецзвание, научное звание, знание иностранных языков и т.д.

При увольнении по сокращению или при выслуге более 10 лет, сотрудникам будут выплачивать 50% месячной зарплаты за каждый год службы. Если увольнение происходит по семейным обстоятельствам – 25%.

Спецслужбе грозит массовое сокращение. Из 31 тысячи "штыков" оставят 17 тысяч. Админаппарат СБУ станет госслужащим, а следователей переведут в штат Госбюро расследований.

Попасть в СБУ будет непросто. Претендентов и их родственников будут проверять на наличие второго гражданства, гражданства РФ или отсутствия гражданства Украины. На работу примут после аттестации и переаттестации – и только с первого раза.

Пике доллара

Нацбанк рассчитал официальный курс доллара на среду, 19 мая. По сравнению со значениями 18 мая "зеленый" упал еще на 12 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Это новый минимум – с 27 августа 2020 года, то есть почти за девять месяцев. За неделю – с 12 по 19 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 23 копейки.

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При этом аналитики Minfin считают, что сегодня на межбанковском рынке наступил "момент истины" – будут определяться тенденции на ближайшее время.

"Если спекулянтам и крупным продавцам удастся развернуть рынок в сторону повышения котировок, весь отложенный спрос быстро начнет давить на курс доллара и евро на межбанке, и это сыграет на активное укрепление позиций валюты на торгах", – предупредили эксперты.

Напомним, 17 мая сайт "Сегодня" писал, что "Укрпочта" намерена приобрести банк, а доллар ставит антирекорды.