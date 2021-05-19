За что в Украине платят миллионы членам наблюдательных советов

О наблюдательных советах в украинских госструктурах сегодня не говорит только ленивый. Рядовые украинцы недоумевают, за что "наблюдатели" получают свои высокие зарплаты, исчисляемые пятизначными суммами в месяц, но при этом непонятно, как оценивается эффективность их работы.

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Сайт "Сегодня" отвечает на восемь главных вопросов по деятельности наблюдательных советов в Украине и за рубежом.

Наши эксперты: глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, бывший член набсовета одной из крупных госструктур экономист Олег Пендзин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что такое наблюдательные советы и зачем они нужны?

Создание Набсоветов – мировая практика во всех акционерных обществах: как частных, так и государственных. Когда компанией управляют менеджеры, которые не являются ее собственниками, это порождает риски, что компанией будут управлять неэффективно. Для государственных АО, прежде всего речь идет о природных монополиях (для Украины это, например, "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Укрпочта"), добавляются коррупционные риски и риски вмешательства в управление компанией со стороны политиков и чиновников. Поэтому и создают независимые набсоветы, контролирующие деятельность топ-менеджмента там, где существует конфликт интересов между собственниками и менеджерами. Первые хотят получить побольше прибыль, вторые – побольше иметь для себя лично, порой в ущерб компании, в которой они являются наемными работниками.

В каких украинских крупнейших госструктурах созданы набсоветы?

Во всех госбанках (их четыре), а также в ряде госкомпаний. Это "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Укрпошта", "Магистральные трубопроводы Украины", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Укрнафта", "Администрация морских портов Украины", аэропорт "Борисполь". Общепринятые правила: количество членов набсовета должно быть нечетным, чтобы при голосовании не было равенства голосов, а число его членов – от 5 до 11 человек.

Кто в Украине на практике может стать членом набсовета?

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Люди с опытом управления крупными бизнес-структурами и незапятнанной репутацией. В частных компаниях они должны быть независимыми только от менеджмента, в государственных – независимыми также политиков и чиновников, заинтересованных использовать госкомпании в собственных политических или коррупционных интересах. Как правило, в Украине члены набсоветов – иностранцы: известные управленцы, экономисты или политики. Члены набсоветов госкомпаний не обязательно должны быть иностранцами, но считается, что иностранное гражданство и отсутствие принадлежности к украинским бизнес- и госструктурам могут только способствовать их незаангажированности. Также в набсовет может входить публичная личность, проявившая себя в борьбе с коррупций, как, например, экс-нардепы Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

Сколько получают члены набсоветов в Украине?

У них были высокие зарплаты до апреля 2020 года. С введением карантина зарплаты ограничены – не более 47 тыс грн/мес. До этого, по официальным данным, например, глава Набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунер получил за 20 месяцев работы 13,8 млн грн (в среднем 690 тыс. грн в месяц), члены совета Андерс Ослунд Андреас Матье и Кристиан Кун за этот же период – по 11,7 млн грн (по 585 тыс. грн). Глава набсовета "ПриватБанка" Шерон Иски получала 2000 долларов (свыше 57 тыс. грн) за день работы в набсовете – работает она 10 дней в месяц. В "Укрпочте" на зарплаты семи членам набсовета в 2019 году истрачено 10,8 млн грн (в среднем 128 тыс. грн/мес.). По информации исполнительного директора офиса реформ Кабмина Антона Ященко, средний размер вознаграждения членов набсоветов в большинстве украинских госпредприятий – около 100 тыс. грн в месяц.

Почему у членов украинских набсоветов такие большие зарплаты?

Считается, что высокий уровень доходов сделает их невосприимчивыми к коррупции и взяточничеству. Также этим людям платят за ответственность в принятии решений по вопросам развития компании. В украинских реалиях – еще и за интенсивность работы и ее "токсичность".

Как разъяснил Александр Охрименко, украинские набсоветы могут проводить заседания по 3-4 раза в месяц, а сами заседания продолжаются по 2-3 дня. Это намного чаще, чем в западных странах. Например, в "Укрзализныце" в 2019 году было 36 заседаний набсовета, а в Deutsche Bahn (немецкий государственный ж/д концерн) – всего 8. Еще одной особенностью работы в украинских госпредприятиях являются "токсичные" условия работы. Членам украинских набсоветов, в отличие, от их коллег из ЕС, приходится противостоять значительному давлению со стороны политиков и коррупционеров.

Какие зарплаты у членов набсоветов за рубежом?

Они разные в частных и государственных бизнес-структурах. В госкомпаниях за границей платят намного меньше, чем в конкурирующих между собой на рынке частных компаниях. Андрей Забловский привел такой пример: в Airbus председатель набсовета получает 200 тысяч евро в год (в пересчете 556 тыс. грн/мес.), члены совета – 80 тысяч евро (222 тыс. грн/мес.). Глава Набсовета Rolls-Royce имеет зарплату 427 тыс. фунтов стерлингов в год (1,39 млн грн в месяц), члены совета 70-100 тыс. фунтов (230-325 тыс. грн/мес.).

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А глава набсовета государственной Deutche Bahn Хельмут Флехт – 105 тыс. евро за год (в пересчете около 290 тыс. грн в мес.), или более чем вдвое меньше, чем его украинский коллега Шевки Аджунер. У немецких банкиров ситуация другая. Так глава Набсовета Deutsche Bank Пауль Альхляйтнер в 2019 году заработал 900 тыс. евро (2,475 млн грн в месяц), это больше, чем платят в Украине.

Олег Пендзин говорит, что в США зарплата главы или члена набсовета в госструктуре не может быть выше, чем у президента страны. Джо Байден получает 450 тыс. долларов в год (чуть более 1 млн грн/мес.). На самом деле в набсоветах США платят намного меньше. Допустим, глава набсовета почтового ведомства страны получает примерно треть зарплаты руководителя "Укрпочты" – в пересчете около 700 тыс. грн в месяц.

Каким образом оценивается эффективность работы членов набсоветов?

За рубежом – это стоимость акций их компании, в том числе госструктур-монополистов. Но в Украине эти критерии работают неэффективно, так как рынок ценных бумаг у нас не развит. Поэтому, по мнению Олега Пендзина, критерии оценки эффективности работы украинских Набсоветов достаточно размыты и субъективны.

Впрочем, "оценку работы", допустим, набсовета "Укрзализныци" недавно дала СБУ.

В отчете силовиков Кабмину утверждается, что работа неэффективна: "С 2015 года продолжается постоянное обесценивание активов компании. В 2018-2019 гг. не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за 9 месяцев 2019 года – 58,6%. Но члены набсовета УЗ в 2018-2019 гг. получили премии на сумму около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей компании".

Какую ответственность несут члены набсоветов, если окажется, что компания стала работать менее эффективно, чем раньше?

Олег Пендзин говорит, что, если члены набсовета не нарушали закон, но со своими обязанностями не справились, и контролируемая ими компания стала работать хуже или обанкротилась, то они рискуют только своей репутацией. Попросту говоря, такого "контролера" на Западе больше в набсовет не пригласят. В Украине – могут, учитывая "опыт работы".

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А Александр Охрименко привел пример, когда членов набсовета за неэффективную работу "наказывают долларом".

"Главная задача этих людей приумножать стоимость бизнес-структуры и за это получать бонусы, – разъяснил эксперт. – На Западе хорошо работает схема варрантов. Например, набсовет решил провести докапитализацию, выпустить акции стоимостью условно 1 доллар каждая, а вырученные средства вложить в развитие компании. При этом члены набсовета получают право купить до 5% акций по номиналу. Если их стоимость возросла, допустим до пяти долларов за штуку – член набсовета может продать акции и хорошо заработать. Но если акции обесценились до 10 центов – он все равно обязан их выкупить по номиналу (!), чтобы уменьшить убытки акционеров, вызванные его неправильным решением".

Именно такой механизм, по словам Охрименко, является главным стимулом для членов набсоветов работать эффективно. А у нас им просто дают высокие зарплаты и ждут в ответ высоких результатов.

Бывает, что наблюдательный совет компании добровольно уходит в отставку. Как в "Нафтогаз Украины". Подробнее смотрите в сюжете

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