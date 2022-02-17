Пора попрощаться: три документа, которые отжили свое в Украине

Украина избавляется от бюрократической "волокиты" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Украина активно идет по пути цифровизации и избавляется от ненужных бюрократических процедур, а соответственно и документов.
"Сегодня" рассказывают о трех документах, которые уже отжили свой срок в Украине и вскоре останутся только в памяти или музеях.
Бумажные больничные
С 1 октября 2021 все медицинские учреждения должны были перейти на систему электронных больничных, которая не предусматривает лишних визитов к врачу и устаревших бумажек.
Об этом свидетельствует приказ Минздрава № 1836, который вносит изменения, в частности, в приказ Минздрава № 1066.
Теперь листок нетрудоспособности будет иметь только электронную форму.
Как это работает?
Итак, если вы заболели – нужно обратиться к врачу и сообщить об этом, а дальше уже работает только заведение здравоохранения.
Врач открывает больничный в электронной системе и подписывает его своей электронной подписью.
В этот же электронный документ вносится наименование работодателя, у которого работает пациент, и его налоговый номер в Едином государственном реестре.
Дальше больничный попадает в реестр, который ведет Пенсионный фонд и формируется запись с уникальным номером – единый регистрационный номер листка нетрудоспособности
Это и есть электронный больничный, который работодатель может посмотреть на портале Пенсионного фонда, однако он не будет иметь доступ к самому диагнозу.
Паспорта "книжечки"
Значительная часть граждан у которых еще не истек срок действия старого паспорта, пользуются этими документами и они являются действительными. Однако получить новый паспорт в виде книжечки – невозможно еще с 2018 года.
Также по достижению 25 или 45 лет человек со старым образцом паспорта получит вместо него ID-карту. Это значит, что через несколько лет в Украине полностью исчезнут бумажные паспорта.
В Министерстве цифровой трансформации также заявили, что в приложение "Дія" будут добавляться исключительно ID-карты, а паспорта старого образца – нет.
Это обусловлено вопросами безопасности, поскольку информация о паспортах "книжечках" хранится еще в советских картотеках старого типа.
Выписка к ID-карте
Бумажку, из-за которой новые паспорта критиковали абсолютно все, больше не выдают, поскольку в Украине теперь полностью изменен институт прописки.
В феврале 2022 года глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что бумажное приложение можно выкинуть. О месте своего жительства можно сообщить через приложение "Дію" и это носит исключительно декларативный характер.
"Форма 13" и штамп в паспорте о прописке, как советский рудимент уходят в прошлое", – сказал Монастырский и добавил, что от регистрации места жительства теперь не требуется для оформления пенсии или получения медицинских услуг.
Новые справки в "Дії"
Теперь без похода в ЦНАП можно получить еще две справки – о страховом и трудовом стаже (формы ОК-5 и ОК-7).
Эти документы могут понадобиться для устройства на работу, назначения пенсии и начисления больничных.
Чтобы их получить, достаточно зайти в приложение и перейти в меню "Услуги", далее выбрать раздел "Справки", найти нужную вам форму и нажать "Заказать".
"Сегодня" также писали, какую еще справку можно сгенерировать в "Дії" и рассказывали, что в приложении может появиться электронный кабинет пациента.