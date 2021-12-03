Пора искать скидки? Как сэкономить перед Новым годом на продуктах

За 2021 год продукты подорожали, в среднем на 30% / Фото: Коллаж: Сегодня

В предверии Нового года украинцы начинают пополнять запасы продуктов, чтобы в последние дни не стоять в длинных очередях за товарами для новогоднего и рождественского столов. Но вместе с ажиотажем растут и цены.

"Сегодня" рассказывает какие продукты стоит купить уже сейчас, чтобы сэкономить перед празддниками.

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Что с ценами?

Перед праздниками продукты всегда дорожают. На них влияет инфляция, сезонность, а также искуственный дефицит, который создают украинцы, масово скупая продукты. А если говорить о сезонности, то зимой всегда стоят больше овощи, фрукты, молоко и мясо.

За 2021 год продукты подорожали, в среднем на 30%. Но в декабре цены еще на несколько процентов вырастут. Эксперты ожидают рост цен на 5-15%. Но цена устремится вверх не на все товары, а лишь те, что популярны для новогоднего стола.

Как сэкономить?

В первую очередь украинцам советуют запастись майонезом и яйцами, ведь на них цена может выпасти почти в два раза.

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"Не стоит забывать о яйцах и майонезе. По прогнозам, яйца могут подорожать до 40–50 гривен за десяток, сейчас за такое количество в среднем берут 30 грн. Уже сегодня лучше запастись деликатесами: сырокопченой колбасой, хамоном и прочими мясными изделиями долгого срока хранения", – рассказала "Vesti" ретейлер Валерия Кушнир.

Она советует запастись и сырами, у которых большой срок хранения. Они полежат в холодильнике до праздников, а украинцы смогут сэкономить деньги, ведь и они подорожают.

"Если уже продумано меню и количество гостей, то можно купить сливочное масло, которое поднимется в цене на 15%. То же касается и сливок. Можно заморозить филе курятины, пока еще в среднем оно стоит около 130 гривен, а к Новому году оно еще добавит минимум 10–20 грн. Также можно запастись свининой и говядиной, которые тоже изменят ценник в сторону повышения на 20%", - рассказала Кушнир.

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А экономист Юрий Гаврилечко советует запасаться еще и спиртными напитками. Особенно игристым, которое почти каждая семья покупает на Новый год. .На него вырастет цена, поскольку в 2021 году в Европе его произвели меньше.

Хорошо сэкономить можно и на новогодних распродажах. Многие торговые сети предлагают скидки и акции к праздникам, там можно по выгодным ценам купить консервацию, морепродукты, краснуи рыбу и другие товары.

Что подорожало в ноябре?

Мясо дорожает не только на рынках, а и в супермаркетах. На его стоимость влияет дефицит кормов и сокращение поголовья животных. Больше всего подорожали свинина (124,45 грн/кг), говядина (172,04 грн/кг) и куриное филе (115,1 грн/кг). Подорожало и сало. В супермаркетах цены стартуют от 185 грн/кг, а на рынках – 134,6 грн.

Хлеб вообще бьет все рекорды, производителям приходится повышать цены, чтобы оплачивать счета за энергоносители и ресурсы, необходимые для выпекания хлебобулочных изделий. Таким образом, он стоит от 17 до 31 грн в зависимости от сорта муки. А макароны стоят от 14 до 23 грн. Бакалея также выросла в цене, пшено сейчас стоит 17,48 грн/кг, гречневая крупа – 43,44 грн/кг, рис – 27,88 грн/кг, манная крупа – 17,29 грн/кг, ячная крупа – 15,06 грн/кг.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что еще может подорожать к Новому году.

Напомним, что цена на помидоры упала до 5-летнего минимума. В конце ноября томаты стоили 15-20 грн/кг, хотя в предыдущие годы ценник поднимался до 23-29 грн/кг.