Час шукати знижки? Як зекономити перед Новим роком на продуктах

За 2021 рік продукти подорожчали, у середньому на 30% / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Нового року українці починають поповнювати запаси продуктів, щоб останніми днями не стояти в довгих чергах за товарами для новорічного та різдвяного столів. Але разом із ажіотажем зростають і ціни.

"Сьогодні" розповідає, які продукти варто купити вже зараз, щоб заощадити перед святами.

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Що із цінами?

Перед святами продукти завжди дорожчають. На них впливають інфляція, сезонність, а також штучний дефіцит, який створюють українці, масово скуповуючи продукти. А якщо говорити про сезонність, то взимку завжди більше коштують овочі, фрукти, молоко та м'ясо.

За 2021 рік продукти подорожчали в середньому на 30%. Але у грудні ціни ще на кілька відсотків зростуть. Експерти очікують на зростання цін на 5-15%. Але ціна виросте не на всі товари, а лише ті, що популярні для новорічного столу.

Як заощадити?

Насамперед українцям радять запастися майонезом та яйцями, адже на них ціна може злетіти майже вдвічі.

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"Не варто забувати про яйця та майонез. За прогнозами, яйця можуть подорожчати до 40–50 гривень за десяток, зараз за таку кількість у середньому беруть 30 грн. Вже сьогодні краще запастися делікатесами: сирокопченою ковбасою, хамоном та іншими м'ясними виробами довгого терміну зберігання", – розповіла "Vesti" ретейлер Валерія Кушнір.

Вона радить запастися і сирами, які мають великий строк зберігання. Вони полежать у холодильнику до свят, а українці зможуть заощадити гроші, адже вони подорожчають.

"Якщо вже продумано меню та кількість гостей, то можна купити вершкове масло, яке підніметься в ціні на 15%. Те саме стосується і вершків. Можна заморозити філе курятини, поки що в середньому воно коштує близько 130 гривень, а до Нового року воно ще додасть мінімум 10–20 грн. Також можна запастися свининою та яловичиною, які теж змінять цінник у бік підвищення на 20%", – розповіла Кушнір.

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А економіст Юрій Гаврилечко радить запасатись ще й спиртними напоями. Особливо ігристим, яке майже кожна сім'я купує на Новий рік. .На нього зросте ціна, оскільки у 2021 році в Європі його зробили менше.

Добре зекономити можна і на новорічних розпродажах. Багато торгових мереж пропонують знижки та акції до свят, там можна за вигідними цінами купити консервацію, морепродукти, червону рибу та інші товари.

Що подорожчало у листопаді?

М'ясо дорожчає не лише на ринках, а й у супермаркетах. На його вартість впливає дефіцит кормів та скорочення поголів'я тварин. Найбільше подорожчали свинина (124,45 грн/кг), яловичина (172,04 грн/кг) та куряче філе (115,1 грн/кг). Подорожчало і сало. У супермаркетах ціни стартують від 185 грн/кг, а на ринках – 134,6 грн.

Хліб взагалі б'є всі рекорди, виробникам доводиться підвищувати ціни, щоб оплачувати рахунки за енергоносії та ресурси, необхідні для випікання хлібобулочних виробів. Отже, він коштує від 17 до 31 грн. залежно від сорту борошна. А макарони коштують від 14 до 23 грн. Бакалія також виросла в ціні , пшоно зараз коштує 17,48 грн/кг, гречана крупа – 43,44 грн/кг, рис – 27,88 грн/кг, манна крупа – 17,29 грн/кг, ячна крупа – 15,06 грн/кг.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що ще може подорожчати до Нового року

Нагадаємо, що ціна на помідори впала до 5-річного мінімуму Наприкінці листопада томати коштували 15-20 грн/кг, хоч у попередні роки цінник піднімався до 23-29 грн/кг.