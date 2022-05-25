Помощь во время войны: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы

Украинцы могут получить разные виды помощи во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны многие граждане потеряли жилье и источники доходов, поэтому рассчитывать они могут только на поддержку со стороны государства или международных организаций.

Редакция "Сегодня" собрала актуальную информацию о том, кто и какие виды выплат может получить в мае-июне 2022 года.

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Финансовая поддержка переселенцев

Украинские переселенцы получают ежемесячное довольствие от государства. Для детей и людей с инвалидностью сумма пособия составляет 3000 грн/мес., а для остальных – 2000 грн/мес.

Выплаты начисляются на карты в банке, а недавно ввели услугу с выдачи денег на вокзале. Совместный проект реализуют "Укрзализныця" и "Укрпочта" на Главном железнодорожном вокзале Львова.

Выплаты от гуманитарных организаций

В Украине стало больше людей, которые могут рассчитывать на ежемесячное денежное пособие от международных гуманитарных организаций. Ранее поддержку оказывали только внутренне перемещенным лицам из перечня наиболее уязвимых социальных категорий.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, теперь выплаты могут получить украинцы с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия и граждане из временно оккупированных городов. Размер выплат составляет 2200-2500 грн на человека.

Разовая помощь

В июне почти миллиону украинцев выплатят разовую денежную помощь. Ежегодно ее выплачивали ветеранам войны до 9 мая, но в этом году дата выплат сместилась из-за полномасштабного вторжения России.

Как рассказала министер социальной политики Украины Марина Лазебная, есть два типа разовых выплат:

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от 612 грн получат граждане со статусом ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто;

получат граждане со статусом ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто; до 4421 грн предусмотрено для инвалидов войны 1 группы и людей, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Международные выплаты

Кроме того, украинцы, пострадавшие от войны, могут рассчитывать на поддержку одной из международных организаций на выбор. Программы предоставляют:

миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины – 2500 грн/чел. ;

; ЮНИСЕФ – 2200 грн/чел. .;

.; Агентство ООН по делам беженцев – 2200 грн/чел. ;

; Всемирная продовольственная программа ООН 2220 грн/чел. ;

; Международная организация по миграции (MOM) – 2220 грн/чел. ;

; Норвежский совет по делам беженцев (NRC) 2220 грн/чел.

800 тыс. грн для украинцев

Некоторым украинцам могут выплатить от 200 до 800 тысяч гривен за то, что они пострадали от военных действий при исполнении своих служебных обязанностей. Согласно законопроекту №7353, на такую поддержку могут рассчитывать служащие, журналисты или работники объектов критической инфраструктуры, получившие инвалидность:

800 тыс. грн при первой группе инвалидности;

500 тыс. грн при второй группе инвалидности;

200 тыс. грн. в случае третьей группы инвалидности.

В случае гибели работника или работницы сумма выплаты родным, если законопроект поддержат в Верховной Раде, составит 1 миллион гривен. Выплаты будут осуществляться из бюджета и поступлений от правительств иностранных стран, международных организаций, доноров.

Выплаты военным

Украинские военные, защищающие страну на передовой, получают ежемесячное денежное довольствие (зарплату) и дополнительное вознаграждение, установленное президентом.

Как рассказал министр обороны Алексей Резников, для воинов, непосредственно не участвующих в боях, это 30 тыс. грн в месяц, а для участников боевых действий – 100 тыс. грн в месяц. Если рассчитывать сумму по дням, то в первом случае она составляет 1 тыс. грн в день, а во втором – 3 тыс. грн в день.

Кроме того, военные в отставке имеют пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в случае потери кормильца.

Ранее "Сегодня" писали о том, что Болгария запускает новую программу для украинских беженцев . В то же время в ООН пугают нищетой из-за войны в Украине.