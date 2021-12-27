Поищите в копилке: какую советскую монету можно продать за 110 тыс. грн

Зачастую номинал монет не соответствует их реальной стоимости / Фото: Коллаж: Сегодня

На онлайн-аукционах продают множество старинных монет, кототорые когда-то стоили не больше своего номинала, а сейчас за них можно получить десятки тысяч гривен.

"Сегодня" нашли на одном из онлайн-аукционов интересные образцы.

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Один рубль 1980 года продают за 4017 долларов или 110,5 тыс. грн. Продавец пишет, что монета в отличном состоянии. У него шесть таких монет, но цена указана за одну.

/ Фото: скриншот

А 5 копеек 1953 года судя по фото находятся не в лучшем состоянии, но на монете есть брак – редкая ручка серпа без просечки. Стоит такой экземпляр – 43,8 тыс. грн.

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/ Фото: Коллаж: Сегодня

На аукционе продают 20 копеек 1931 года. Этой монете уже 90 лет и она стоит 38 тыс. грн. Автор пишет, что это его личная находна. Он этот экземпляр не чистил.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

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Что еще продают?

Три копейки 1986 года продают за 80 тысяч гривен. А монету 1949 года с браком продают за 40 тысяч гривен. Там на аверсе – штемпель от 20 копеек 1948 года, плоская звезда.

А вот обычная советская монета, которая когда-то была в кармане у каждого жителя Советского Союза, продается на аукционе за 207 тысяч гривен. Если такая копейка 1957 года выпуска где-то завалялась в доме,ее можно выгодно продать и получить хорошие деньги.

На аукционах спросом пользуются и украинские монеты. За одну гривню 1992 года выпуска можно получить хорошие деньги. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия. А 900 тысяч гривен можно получить за редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же, такого же года выпуска и номинала, продают на аукционе по 100 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк изменит дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривни, поскольку украинцы массово жалуются, что их непросто отличить друг от друга и они неудобны в использовании.