Неприлично дорого! За сколько можно продать обычную советскую копейку

Обычная советская монета, которая когда-то была в кармане у каждого жителя советского сюза продается на аукционе за 207 тысяч гривен

Если найти редкую монету в копилке, то можно выручить хорошую цену / Фото: Коллаж: Сегодня

На аукционах для нумизматов продают много интересных экземпляров монет. Некоторые стоят несколько гривен, а нескоторые – несколько сотен тысяч.

"Сегодня" обратили внимание на советскую одну копейку.

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Обычная советская монета, которая когда-то была в кармане у каждого жителя советского сюза продается на аукционе за 207 тысяч гривен. Если такая копейка 1957 года выпуска где-то завалялась в доме, то ее можно выгодно продать и получить хорошие деньги.

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Еще одну монету, таким же номиналом, продают за 200 тысяч гривень. Это новодел, год выпуска такого образца – 1949. Если найти такую в копилке, то можно выручить хорошую цену.

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А вот за одну копейку 1985 года выпуска просят 5500 гривен. Такая монета, по сравнению с другими, стоит немного. Несмотря на то, что, по словам автора, на ней ей заводской брак.

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Что еще продают?

На аукционах спросом пользуются и украинские монеты. За одну гривню 1992 года выпуска можно получить хорошие деньги. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия.

А 900 тысяч гривен можно получить за редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же, такого же года выпуска и номинала, продают на аукционе по 100 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что многие украинцы за ненужностью уже давно выбросили старые советские монеты, ведь за них уже почти 30 лет невозможно ничего купить. Но те, кто решил не спешить или оставил себе на память, могут продать их за хорошую цену.

Напомним, что на аукционах предлагают и редкие купюры, некоторые из них находятся в обращении, но из-за особенностей стоят намного дороже своего номинала. За них продавцы просят несколько десятков тысяч гривен.