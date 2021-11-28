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Не спешите выбрасывать: на аукционах за советские монеты можно получить сотни тысяч гривен

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 ноября, 08:30
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На советских 15 копейках в фразе "Союз советских социалистических республик" одно слово написало с ошибкой
Украинцы могут дорого продать советские копейки
Украинцы могут дорого продать советские копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Многи украинцы за ненужностью уже давно выбросили старые советские монеты, ведь за них уже почти 30 лет невозможно ничего купить. Но те, кто решил не спешить или оставил себе на память могуть продать их за хорошую цену.

"Сегодня" нашли на одном из онлайн-аукционов интересные предложения.

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Монету номиналом 3 копейки 1937 года продают за 280 тыс. гривен. Продавец пишет, что на монете плоская звезда – это перепутка.

/ Фото: скриншот

1 копейку 1957 года, также, продают за дорого. На ней нет никаких особенностей, но за счет года выпуска она стала довольно редкой и стоит 207 тыс. гривен.

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/ Фото: скриншот

Дорого стоит и монета номиналом 15 копеек 1932 года выпуска. Продавец лота указал в описание, что возможно этот экземпляр единственный. Там в фразе "Союз советских социалистических республик" слово "советских" написано с ошибкой – "советзких".

/ Фото: скриншот

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За 5 копеек 1955 года просят 100 тысяч гривен. Такая монета была в обращении и это отобразлось на ее состоянии, но цена на нее – высокая.

/ Фото: скриншот

Что еще продают?

На аукционах спросом пользуются и укаринские монеты. За одну гривну 1992 года выпуска можно получить хорошие деньги. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия. А 900 тысяч гривен можно получить за редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же, такого же года выпуска и номинала, продают на аукционе по 100 тысяч гривен.

Частенько на аукционы заходят и бонисты. Им предлагают редкие купюры, некоторые из них находятся в обращении, но из-за особенностей стоят намного дороже своего номинала. За них продавцы просят несколько десятков тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что один из украинских банков открыл интернет-магазин, в котором продает иностранные ценные монеты. В основном они изготовлены из серебра и золота.

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