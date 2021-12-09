НБУ изменит дизайн монет в 1 и 2 грн

Регулятор не планирует вводить монеты или банкноты нового номинала

Украинцы жалуются, что 1 и 2 грн очень похожи / Фото: Коллаж: Сегодня

Нацбанк изменит дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны, поскольку украинцы массово жалуются, что их непросто отличить друг от друга и они неудобны в использовании.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

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"Мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего людям с недостатками зрения, пожилым людям", – рассказал он журналистам.

В то же время, он подчеркнул, что на данном этапе Нацбанк не планирует вводить монеты или банкноты нового номинала. Это неудобно для украинцев и экономически нецелесообразно.

"Когда появляется зоопарк купюр, с этим надо что-то делать, потому что не помнишь, какая настоящая, какая ненастоящая", – объяснил Шабан.

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Новые монеты

Национальный банк презентовал три новые монеты, посвященные 30-летию Вооруженных сил Украины. Они появятся в обращении уже с 1 декабря.

Все монеты имеют номинал 10 грн и посвящены разным видам войск:

"Сухопутные войска Вооруженных сил Украины";

"Вооруженные силы Украины";

"Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины".

Ранее мы сообщали, что НБУ презентовал еще одну памятную монету, номиналом 5 гривен, в честь символа 2022 по восточному календарю – Тигра.

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"Сегодня" также рассказывали, что в Украине появятся новые банкноты номиналом 20 и 200 гривен, которые посвящены 30-летию Независимости нашей страны, и писали, за какие монеты можно выручить целую кучу денег.