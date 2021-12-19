Нашли старую копилку? Сколько можно получить за советские три копейки

Самые ценные редкие экземпляры, которых почти не осталось, или с заводским браком

Три копейки 1986 года продают за 80 тысяч гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

У многих украинцев где-то дома завалялось несколько ненужных советских монет, которым уже больше 30 лет и, которые давно уже вышли из обращения. Но, не стоить спешить их выбрасывать, возможно за них можно получить хорошие деньги.

"Сегодня" выясняли на одном из онлайн-аукционов, сколько можно получить за три копейи.

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Три копейки 1986 года продают за 80 тысяч гривен. Судя по внешнему виду монеты, она в отличном состоянии, возможно, это новодел.

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А другие три копейки, этого же года выпуска, предлагают на аукционе за 60 тысяч гривен. Но, этот экземпляр выглядит совсем иначе, видно, что она была в обращении.

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/ Фото: скриншот

Три копейки 1926 года в наше время большая редкасть, найти ее можно у нузматов и за огромніе деньги. А тут, на аукционе, такой экземляр продают за 50 тысяч гривен. Продавец пишет, что это редкая монета с выпуклым земным шаром.

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Монету-призрак, также, продают за 50 тысяч гривен. Она 1984 года выпуска. Автор пишет, что на этих трех копейках на аверсе оригинальный рисунок – вторые колосья от земного шара без осей.

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На этих трех копейках 1949 года заметили брак и продают монету за 40 тысяч гривен. На аверсе монеты – штемпель от 20 копеек 1948 года, плоская звезда.

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Об этом экземпляре мы уже неоднократно писали, но не могли вспомнить о нем и сейчас. Три копейки 1937 года, перепутку с плоской звездой, продают за 280 тысяч гривен, что нетипично для таких монет.

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Что еще продают?

На аукционах пользуются спросом и украинские монеты. За одну гривню 1992 года выпуска можно получить хорошие деньги. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия.

900 тысяч гривен можно получить за редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же того же года выпуска и номинала продают на аукционе по 100 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что многие украинцы за ненужностью уже давно выбросили старые советские монеты, ведь за них уже почти 30 лет невозможно ничего купить. Но те, кто решил не спешить или оставил себе на память, могут выгодно их продать.

Напомним, что на аукционах предлагают и редкие купюры, некоторые из них находятся в обращении, но из-за особенностей стоят намного дороже своего номинала. За них продавцы просят несколько десятков тысяч гривен.