Перед выходными в Украине подешевели доллар и евро: курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 28 мая

Доллар оказался на "дне" за 8 с лишним месяцев / Фото: Игорь Тимофеев, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 28 мая, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,53 грн;

1 евро – 33,57 грн;

1 злотый – 7,49 грн;

10 российских рублей – 3,75 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар снизился на две копейки после роста на девять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 21 по 28 мая – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на шесть копеек. Эксперты ранее объяснили, почему курс доллара начал взлетать.

Курс евро упал более существенно – на 11 копеек после повышения на две копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 28 мая повысилась на копейку. Злотый сегодня остался практически без изменений.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 27 мая, доллар на межбанке подешевел на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,50/27,52 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на 15 копеек в покупке и на 14 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,54/33,57 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики были единодушны: к началу лета-2021 доллар в обменниках будет стоить около 28 грн.

Видео: Сегодня

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.