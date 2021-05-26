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Эффект евробондов. Госдолг Украины вырос на миллиард долларов

26 мая, 14:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В начале осени нашу страну ждет очередной период пиковых выплат по государственному долгу

В апреле 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 19,9 млрд в гривне, до 2,53 трлн гривен, а в долларовом эквиваленте – на 1,16 млрд, до 91,33 млрд долларов. При этом госдолг вырос на 1,03 млрд долларов по сравнению с итоговым значением за 2020 год.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов Украины.

Причиной увеличения государственного долга стало преимущественно размещение еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов с погашением в 2029 году с доходностью 6,875%, считают в Минфине. Также Минфин привлек 14,4 млрд грн от аукционов продажи гособлигаций в апреле.

В тренде
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В частности, в апреле:

  • государственный внешний долг составлял 1,49 трлн грн, или 53,78 млрд долл.;
  • государственный внутренний долг – 1,04 трлн грн, или 37,54 млрд долл.;
  • гарантированный государством долг – 276,25 млрд грн, или 9,95 млрд долл.
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Напомним, Украина в марте прошла период пиковых выплат по государственному долгу. Следующий месяц с высокой финансовой нагрузкой – сентябрь. Эксперты настаивают, что к этому моменту Киеву следует получить транш от Международного валютного фонда. Однако пересмотр программы МВФ все еще не состоялся.

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