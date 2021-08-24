Пенсии вырастут, но не для всех – кого ждет повышение выплат осенью-2021

В Украине введут новые доплаты для пожилых пенсионеров / Фото: Сегодня
Украинцев осенью 2021 года ждет повышение пенсий с 1 октября. Выплаты вырастут далеко не у всех. Повышение получат только пенсионеры возрастом от 75 до 85 лет. Им начнут доплачивать по 400 гривен в месяц.
Об этом свидетельствует график повышения пенсий, утвержденный Пенсионный фондом Украины.
Кроме того, минимальный размер пенсии для пенсионеров старше 75 лет, у которых достаточно стажа (35 лет у мужчин, 30 – у женщин), будет установлен на уровне 2500 гривен. Соответственно, тем, чья пенсия ниже, будут доплачивать недостающую сумму.
Другие доплаты за возраст
- Адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно уже получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров.
- Министерство социальной политики также расписало правила введения ежемесячной доплаты по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Выплаты собираются начать с 1 октября 2022 года, а с 2023 года ввести их индексацию.
Получение пенсий с 1 сентября
С 1 сентября получателей пенсий не будут массово переводить на обслуживание в банки. У пенсионеров останется два варианта получения выплат:
- по месту проживания в пределах Украины через организации, осуществляющие выплаты и доставку пенсий (по факту – через "Укрпочту");
- через учреждения банков.
Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии. Кроме того, изменить способ получения можно в любой момент – для этого потребуется подать заявление.
Напомним, более масштабное повышение пенсий запланиновано на 1 декабря. В этот день состоится:
- рост минимальной пенсии в связи с повышением минимальной зарплаты (до 6500 гривен); минимальная пенсия будет составлять 2500 гривен;
- рост минимальной пенсии по возрасту в связи с повышением прожиточного минимума; по той же причине вырастут доплаты за сверхнормативный стаж.
Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пенсии украинцев можно повысить в два раза: