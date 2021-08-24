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Пенсии вырастут, но не для всех – кого ждет повышение выплат осенью-2021

Ксения Капустинская
24 августа, 08:43
Массовое повышение пенсионных выплат в Украине состоится уже в начале зимы

В Украине введут новые доплаты для пожилых пенсионеров / Фото: Сегодня

Украинцев осенью 2021 года ждет повышение пенсий с 1 октября. Выплаты вырастут далеко не у всех. Повышение получат только пенсионеры возрастом от 75 до 85 лет. Им начнут доплачивать по 400 гривен в месяц.

Об этом свидетельствует график повышения пенсий, утвержденный Пенсионный фондом Украины.

Кроме того, минимальный размер пенсии для пенсионеров старше 75 лет, у которых достаточно стажа (35 лет у мужчин, 30 – у женщин), будет установлен на уровне 2500 гривен. Соответственно, тем, чья пенсия ниже, будут доплачивать недостающую сумму.

Другие доплаты за возраст

  • Адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно уже получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров.
  • Министерство социальной политики также расписало правила введения ежемесячной доплаты по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Выплаты собираются начать с 1 октября 2022 года, а с 2023 года ввести их индексацию.

Получение пенсий с 1 сентября

С 1 сентября получателей пенсий не будут массово переводить на обслуживание в банки. У пенсионеров останется два варианта получения выплат:

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  • по месту проживания в пределах Украины через организации, осуществляющие выплаты и доставку пенсий (по факту – через "Укрпочту");
  • через учреждения банков.

Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии. Кроме того, изменить способ получения можно в любой момент – для этого потребуется подать заявление.

Напомним, более масштабное повышение пенсий запланиновано на 1 декабря. В этот день состоится:

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пенсии украинцев можно повысить в два раза:

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