Пенсії зростуть, але не для всіх – кого чекає підвищення виплат восени-2021

В Україні введуть нові доплати для літніх пенсіонерів / Фото: Сьогодні

Українців восени 2021 року чекає підвищення пенсій з 1 жовтня. Виплати виростуть далеко не у всіх. Підвищення отримають тільки пенсіонери віком від 75 до 85 років. Їм почнуть доплачувати по 400 гривень на місяць.

Про це свідчить графік підвищення пенсій, затверджений Пенсійний фондом України.

Крім того, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів старше 75 років, у яких досить стажу (35 років у чоловіків, 30 – у жінок), буде встановлено на рівні 2500 гривень. Відповідно, тим, чия пенсія нижча, будуть доплачувати суму, якої не вистачає.

Інші доплати за вік

Адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця вже отримують пенсіонери старше 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути менше 2600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів.

Міністерство соціальної політики також розписала правила введення щомісячної доплати по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Виплати збираються почати з 1 жовтня 2022 року, а з 2023 року ввести їх індексацію.

Отримання пенсій з 1 вересня

З 1 вересня одержувачів пенсій не будуть масово переводити на обслуговування в банки. У пенсіонерів залишиться два варіанти отримання виплат:

Реклама

за місцем проживання в межах України через організації, які здійснюють виплати і доставку пенсій (за фактом – через "Укрпошту");

через установи банків.

Пенсіонер самостійно вибирає спосіб виплати пенсії. Крім того, змінити спосіб отримання можна в будь-який момент – для цього буде потрібно подати заяву.

Нагадаємо, більш масштабне підвищення пенсій заплановане на 1 грудня. У цей день відбудеться:

зростання мінімальної пенсії в зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати (до 6500 гривень); мінімальна пенсія становитиме 2500 гривень;

зростання мінімальної пенсії за віком у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму; з тієї ж причини виростуть доплати за понаднормовий стаж.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що пенсії українців можна підвищити в два рази: