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Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавку

7 липня 2021 15:02

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

За кожен рік, який людина відпрацювала понад норми, можуть доплатити тільки один відсоток від мінімальної пенсії

Надбавки до пенсій зросли

Надбавки до пенсій зросли / Фото: Сьогодні

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів. Зокрема, у багатьох збільшилися надбавки за понаднормовий стаж, пише "Сьогодні". Йдеться про такі категорії пенсіонерів:

  • жінки, які мають понад 30 років страхового стажу;
  • чоловіки, які мають понад 35 років страхового стажу.

Збільшення доплат за понаднормовий стаж стосується тільки тих пенсіонерів, які вже припинили трудову діяльність.

Розмір доплат за понаднормовий стаж

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За кожен "зайвий" рік до пенсії додається не більше 1% від рівня мінімальної пенсії. Вона дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб і з 1 липня становить 1854 грн.

З 1 липня доплата за кожен рік понаднормового стажу становить 18,54 грн. До підвищення за кожен додатковий рік стажу доплачували по 17,69 грн.

Перерахунок проведено автоматично, тобто одержувачам не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду.

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Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років мали отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

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Також журналісти "Сьогодні" розібралися, як аферисти наживаються на виплаті пенсій:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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