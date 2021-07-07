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Прибавки к пенсии за сверхнормативный стаж выросли – кто получит доплату

7 июля 2021 15:02

Ксения Капустинская , Александра Романюк

За каждый год, который человек отработал сверх нормы, могут доплатить только один процент от минимальной пенсии

Надбавки к пенсиям выросли

Надбавки к пенсиям выросли / Фото: Сегодня

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. В частности, у многих увеличились надбавки за сверхнормативный стаж, пишет "Сегодня". Речь идет о таких категориях пенсионеров:

  • женщины, имеющие свыше 30 лет страхового стажа;
  • мужчины, имеющие свыше 35 лет страхового стажа.

Увеличение доплат за сверхнормативный стаж касается только тех пенсионеров, которые уже прекратили трудовую деятельность.

Размер доплат за сверхнормативный стаж

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За каждый "лишний" год к пенсии добавляется не более 1% от уровня минимальной пенсии. Она равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и с 1 июля составляет 1854 грн.

С 1 июля доплата за каждый год сверхнормативного стажа составляет 18,54 грн. До повышения за каждый дополнительный год стажа доплачивали по 17,69 грн.

Перерасчет произведен автоматически, то есть получателям не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.

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Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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Также журналисты "Сегодня" разобрались, как аферисты наживаются на выплатах пенсий:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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