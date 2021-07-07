Прибавки к пенсии за сверхнормативный стаж выросли – кто получит доплату

За каждый год, который человек отработал сверх нормы, могут доплатить только один процент от минимальной пенсии

Надбавки к пенсиям выросли / Фото: Сегодня

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. В частности, у многих увеличились надбавки за сверхнормативный стаж, пишет "Сегодня". Речь идет о таких категориях пенсионеров:

женщины, имеющие свыше 30 лет страхового стажа;

мужчины, имеющие свыше 35 лет страхового стажа.

Увеличение доплат за сверхнормативный стаж касается только тех пенсионеров, которые уже прекратили трудовую деятельность.

Размер доплат за сверхнормативный стаж

Реклама

За каждый "лишний" год к пенсии добавляется не более 1% от уровня минимальной пенсии. Она равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и с 1 июля составляет 1854 грн.

С 1 июля доплата за каждый год сверхнормативного стажа составляет 18,54 грн. До повышения за каждый дополнительный год стажа доплачивали по 17,69 грн.

Перерасчет произведен автоматически, то есть получателям не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.

Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

Реклама

Также журналисты "Сегодня" разобрались, как аферисты наживаются на выплатах пенсий:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа