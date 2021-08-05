Пенсии украинцев можно повысить в два раза – Шмыгаль

Премьер-министр и Кабинет министров подсчитали, что пенсионные выплаты в Украине могут значительно вырасти

Шмыгаль делает ставку на накопительные пенсии / Фото: Reuters, Сегодня

Пенсии украинцев можно повысить в два раза благодаря введению накопительной пенсионной системы, которая будет работать в дополнение к существующей солидарной.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Если мы хотим увеличить пенсию вдвое, то нет другого механизма, кроме введения второго накопительного уровня государственной пенсионной системы... Мы ни в коем случае не отказываемся от солидарной пенсионной системы, от индексации, постоянного повышения выплат для пенсионеров. Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей государственной солидарной пенсии, которую продолжат получать украинцы", – сказал глава Кабмина.

По его словам, правительство уже провело учредительное заседание рабочей группы по развитию накопительной пенсионной системы в Украине. Теперь Кабмин надеется, что Верховная Рада после возвращения с летних каникул займется этим вопросом, и уже в 2021 году будут приняты первые законопроекты.

Другие подсчеты

По данным Министерства социальной политики, если бы накопительная пенсионная система заработала 16 лет назад, то средние выплаты пенсионерам были бы на 20-25% выше существующих.

Это произошло бы за счет пенсионных накоплений у людей, которые с 2007 года были бы участниками системы, уверяет министр соцполитики Марина Лазебная. Такой план реализовался бы даже с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов за 14 лет накоплений. По мнению Лазебной, пенсионные накопления составили бы уже более одного триллиона гривен, то есть около 25% ВВП 2020 года.

Реклама

Впрочем, по мнению экспертов, кроме плюсов, у накопительной пенсионной системы существуют три основных риска:

отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;

нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;

отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

Поскольку правительство планирует реализовать пенсионный план к 2023 году, то понадобится еще не менее 1,5 года, чтобы все подготовить к старту.

Что предлагают

В Раду уже подали очередной законопроект (№2683-3) о накопительных пенсиях. Документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

Ранее было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физических лиц (с 18% до 16%).

Напомним, ранее в Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой за июль.

Реклама

Кроме того, к некоторым пенсиям добавят по 400 гривен. О том, кто и когда получит доплаты, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Также в августе значительно повысили пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа