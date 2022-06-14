Пенсии некоторым украинцам будут выплачивать по-новому – кого касается

Некоторым украинцам переведут выплаты из банка / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Части пенсионеров в Украине могут изменить порядок осуществления пенсионных выплат. Вместо банковского перевода деньги будут доставляться через почтовые отделения.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, соответствующее решение было одобрено на заседании правительства. Такую схему выплат будут применять к пенсионерам, проживающим в районах проведения боевых действий или в регионах, которые находятся во временной оккупации или в окружении.

Итак, пенсию переведут из банка на отделение "Укрпочты", если по текущему счету пенсионера в течение 60 дней к дате сообщения о невозможности осуществлять выдачу средств, не проводились расходные операции, которые с 24.02.2022 не обращались в органы ПФУ относительно способа выплаты им пенсий и пособий.

Пенсионерам перечислят стаж

Некоторым украинцам один год стажа засчитают за три, речь идет о лицах, в свое время подверглись депортации и были отправлены на спецпоселение.

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Изменения стали возможны после введения в действие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства".

Чтобы вам перечислили стаж необходимо подтвердить свою принадлежность к депортированным лицам и/или стаж работы в спецпоселении.

Какие документы для этого нужны, читайте в нашем материале.

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"Сегодня" раньше писали, как получить пенсионное удостоверение и рассказывали, кому из пенсионеров не начисляют полную сумму и почему.