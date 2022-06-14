Пенсії деяким українцям виплачуватимуть по-новому – кого це стосується

Деяким українцям переведуть виплати з банку / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Частині пенсіонерів в Україні можуть змінити порядок здійснення пенсійних виплат. Замість банківського переказу гроші доставлятимуть через поштові відділення.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, відповідне рішення схвалили на засіданні уряду. Таку схему виплат застосовуватимуть до пенсіонерів, які проживають у районах проведення бойових дій або у регіонах, що перебувають у тимчасовій окупації чи оточенні.

Отже, пенсію переведуть із банку на відділення "Укрпошти", якщо за поточним рахунком пенсіонера протягом 60 днів до дати повідомлення про неможливість здійснювати видачу коштів, не проводились видаткові операції, які з 24.02.2022 не зверталися до органів ПФУ щодо способу виплати їм пенсій та допомог.

Пенсіонерам перерахують стаж

Деяким українцям один рік стажу зарахують за три, йдеться про осіб, які свого часу зазнали депортації та були відправлені на спецпоселення.

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Зміни стали можливими після введення у дію закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства".

Щоб вам перерахували стаж, необхідно підтвердити свою приналежність до депортованих осіб та/або стаж роботи на спецпоселенні.

Які документи для цього потрібні, читайте в нашому матеріалі.

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"Сьогодні" раніше писали, як отримати пенсійне посвідчення, і розповідали, кому з пенсіонерів не нараховують повну суму і чому.