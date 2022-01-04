Падение рынка недвижимости? Как изменились цены на квартиры за 2021 год

Рост цен на жилье обусловлен стоимостью строительных материалов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Только за октябрь-ноябрь 2021 года продавцы квартир на вторичном рынке Украины в среднем увеличили цены на 9,6%. В столице Украины цены на жилье поднялись на 13,2%.

Об этом стало известно из результатов исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с Геоинформационным порталом Увекон.

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С октября по ноябрь средняя стоимость квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Украины, выросла на 9,6%: с $901/м2 до $988/м2.

Наибольший рост цен отмечен в Киеве: стоимость квартир на вторичном рынке выросла в среднем на 13,2%. К концу ноября стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Киева превысила отметку $2100. В то же время увеличение цен в других городах-миллионниках не было таким стремительным.

Цены на жилье в Киеве

За данными ЛУН, с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года средние цены на жилье в столице выросли более чем на 20%. В целом по Украине цены выросли в среднем на 20% на вторичном рынке жилья и на 20-30% на первичном.

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В среднем стоимость одного квадратного метра в новостройках Киева выросла с начала 2021 года с 27 700 грн до 34 700 грн.

По данным Геоинформационного портала Увекон, стоимость квартиры на вторичном рынке Киева в 2020 году составила 1611,17 долларов (почти 44 тыс грн). В ноябре 2021 года эта цифра была 2117, 44 долл. (примерно 57,8 тыс грн). Разница составляет около 14 тысяч гривен.

Цены на вторичке в Украине

По данным интерактивной карты Геоинформационного портала Увекон, мы можем проследить динамику цен на жилье на вторичном рынке Украины. Например, возьмем четыре области в разных уголках государства: Львовская, Херсонская, Сумская и Киевская (без учета столицы).

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Стоимость одного квадратного метра в 2020 году:

Львовская область — 842,6 долларов (примерно 23 тысячи гривен);

Херсонская область — 611,71 долларов (примерно 16 700 гривен);

Сумская — 442,9 долларов (более 12 тысяч гривен);

Киевская — 716,74 долларов (более 19,5 тысячи гривен).

Стоимость одного квадратного метра в ноябре 2021 года:

Львовская область — 975,58 долларов (примерно 26,6 тыс грн);

Херсонская область — 670,63 долларов (примерно 18,3 тыс грн);

Сумская — 499,03 долларов (более 13,6 тыс грн);

Киевская — 929,95 долларов (почти 25,4 тыс грн).

Как видим, динамика цен свидетельствует, что больше всего цены в 2021 году выросли в Киевской области. Однако и она не рекордсмен на рынке недвижимости. Например, в ноябре 2021 года стоимость жилья на вторичке Одесской области достигала 1029,45 долларов (более 28,1 тыс грн ), по сравнению с 925,58 долл в 2020 году (более 25,2 тыс грн).

Причины роста цен

За информацией экспертов, опрошенных 24 каналом, факторами роста цен на рынке жилья в 2021 году являются:

инфляция . Возросла себестоимость строительства из-за высоких цен на строительную продукцию и строительно-монтажные работы;

. Возросла себестоимость строительства из-за высоких цен на строительную продукцию и строительно-монтажные работы; высокий инвестиционный спрос. В целях сохранения своих денег, украинцы инвестируют в недвижимость;

В целях сохранения своих денег, украинцы инвестируют в недвижимость; увеличение спроса. За 2020 – 2021 год он вырос на 30-35% на первичном рынке и на 25% на вторичном;

За 2020 – 2021 год он вырос на 30-35% на первичном рынке и на 25% на вторичном; выход крупных игроков из рынка. За последние 2 года ушли два известных застройщика. По словам Виктории Мовы, владелицы агентства недвижимости Vdomus, они обрушили рынок. Предложений стало меньше, а спрос остался – соответственно, цены поднялись.

В комментарии "Сегодня" экономист по образованию Екатерина Герасимик отметила, что рост цен на строительные материалы — это главная причина роста стоимости квартир.

"В Украине растет стоимость буквально всего. Если говорить о стоимости металла и дерева, то цены на них повысились вдвое, на бетон или газобетон — почти на 30%. Стоит также не забывать, что оплата труда рабочих (на фоне повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума) тоже выросла", — говорит экономист.

Что будет с ценой на вторичном рынке в 2022 году

В начале 2022 года квартиры в больших городах могут подорожать на 5%. От спроса на рынке зависит стоимость квартир в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

По мнению президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлтеров) Украины Юрия Питы, повышение цены в в первую очередь коснется квартиры площадью 35-50 квадратных метров, что в наибольшем спросе.

Напомним, с 1 января 2022 года налог на жилье вырос. Теперь за свои квартиры и дома украинцы будут платить больше.

Раньше мы писали, почему украинцев привлекает квартира в доходном доме.