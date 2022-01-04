Падіння ринку нерухомості? Як змінилися ціни на квартири за 2021 рік

Зростання цін на житло зумовлене вартістю будівельних матеріалів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Лише за жовтень-листопад 2021 року продавці квартир на вторинному ринку України в середньому збільшили ціни на 9,6%. У столиці України ціни на житло підвищилися на 13,2%.

Про це стало відомо з результатів дослідження вторинного ринку нерухомості України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості (рієлторів) України спільно з Геоінформаційним порталом Увекон.

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З жовтня по листопад включно середня вартість квартир, виставлених на продаж на вторинному ринку України, зросла на 9,6%: з $901/м2 до $988/м2.

Найбільше зростання цін зафіксовано в Києві: вартість квартир на вторинному ринку зросла в середньому на 13,2%. На кінець листопада вартість квадратного метра житла на вторинному ринку Києва перевищила позначку $2100. Водночас збільшення цін в інших містах-мільйонниках не було таким стрімким.

Ціни на житло у Києві

За даними ЛУН, з грудня 2020 року по листопад 2021 року середні ціни на житло у столиці зросли більше, ніж на 20%. Загалом по Україні ціни зросли в середньому на 20% на вторинному ринку житла і на 20 – 30 % на первинному.

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Загалом, середня вартість одного квадратного метра в новобудовах Києва зросла з початку 2021 року з 27 700 грн до 34 700 грн.

За даними Геоінформаційного порталу Увекон, вартість квартири на вторинному ринку Києва 2020 року становила 1611,17 доларів (майже 44 тис грн). У листопаді 2021 року ця цифра була 2117, 44 дол (приблизно 57,8 тис грн). Різниця становить майже 14 тисяч гривень.

Ціни на вторинці в Україні

За даними інтерактивної карти Геоінформаційного порталу Увекон, можемо простежити динаміку цін на житло на вторинному ринку України. Для прикладу візьмемо чотири області в різних куточках держави: Львівська, Херсонська, Сумська та Київська (без врахування столиці).

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Вартість одного квадратного метра у 2020 році:

Львівська область — 842,6 доларів (приблизно 23 тисячі гривень);

Херсонська область — 611,71 доларів (приблизно 16 700 гривень);

Сумська — 442,9 доларів (більше 12 тисяч гривень);

Київська — 716,74 доларів (більше 19,5 тисячі гривень).

Вартість одного квадратного метра у листопаді 2021 року:

Львівська область — 975,58 доларів (приблизно 26,6 тис грн);

Херсонська область — 670,63 доларів (приблизно 18,3 тис грн);

Сумська — 499,03 доларів (більше 13,6 тис грн);

Київська — 929,95 доларів (майже 25,4 тис грн ).

Як бачимо, динаміка цін свідчить, що найбільше ціни протягом 2021 році зросли у Київській області. Проте, і вона не рекордсмен на ринку нерухомості. Наприклад, у листопаді 2021 року вартість житла на вторинці в Одеській області сягала 1029,45 доларів (більше 28,1 тис грн), в порівнянні з 925,58 дол у 2020 році (більше 25,2 тис грн).

Причини зростання цін

За інформацією експертів, опитаних 24 каналом, чинниками росту цін на ринку житла у 2021 році є:

інфляція . Зросла собівартість будівництва через високі ціни на будівельну продукцію та будівельно-монтажні роботи;

. Зросла собівартість будівництва через високі ціни на будівельну продукцію та будівельно-монтажні роботи; високий інвестиційний попит. З метою збереження своїх грошей, українці інвестують у нерухомість;

З метою збереження своїх грошей, українці інвестують у нерухомість; збільшення попиту. Упродовж 2020 – 2021 років він зріс на 30-35% на первинному ринку і на 25% на вторинному;

Упродовж 2020 – 2021 років він зріс на 30-35% на первинному ринку і на 25% на вторинному; вихід великих гравців з ринку. За останні 2 роки пішли двоє відомих забудовників. За словами Вікторії Мови, власниці агентства нерухомості Vdomus, вони обвалили ринок. Пропозицій стало менше, а попит залишився – відповідно ціни піднялися.

В коментарі "Сьогодні" економіст за освітою Катерина Герасимик зауважила, що зростання цін на будівельні матеріали — це головна причина зростання вартості квартир.

"В Україні зростає вартість буквально всього. Якщо говорити про вартість металу та дерева, то ціни на них підвищилися вдвічі, на бетон чи газобетон — майже на 30%. Варто також не забувати, що оплата праці робітників (на фоні підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму) теж зросла", — говорить економіст.

Що буде з ціною на вторинному ринку в 2022 році

На початку 2022 року квартири у великих містах можуть подорожчати на 5%. Від попиту на ринку залежатиме вартість квартир у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

На думку президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелтерів) України Юрія Піти, підвищення ціни насамперед зачепить квартири площею 35-50 квадратних метрів, що в найбільшому попиті.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року податок на житло зріс. Відтепер за свої квартири та будинки українці платитимуть більше.

Раніше ми писали, чому українців приваблює квартира у прибутковому будинку.