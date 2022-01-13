Онлайн или в кассе? Как украинцам выгодно приобрести билеты на поезда "Укрзализныци"

У каждого варианта есть свои преимущества / Фото: Коллаж: Сегодня

Билеты на поезда на разные направления украинцы могут приобрести двумя способами: непосредственно в кассе или онлайн на соответствующих сервисах.

"Сегодня" сравнили эти методы и определили преимущества и недостатки каждого из них.

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Покупка билетов онлайн

Во время стремительного развития новейших технологий возможность дистанционно решать важные вопросы, в том числе покупка билетов онлайн, стала "спасательным кругом" для украинцев. Не нужно никуда идти, ни с кем контактировать – только ваш смартфон, вы и электронный кошелек.

Сейчас "Укразализныця" активно внедряет процессы диджитализации, радует онлайн-покупателей разными "плюшками".

Купить билеты можно на нескольких ресурсах:

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Proizd UA, Tickets.ua – надежно, дешево, предлагаются разные варианты.

"Приват24" – надежно, но долго входить в свой кабинет банка и немного дороже.

Официальный сайт UZ – способ наиболее надежный, но не вполне понятный интерфейс. Пользователи, бывало, даже жаловались, что нужная информация видна не сразу.

Ценовая политика каждого из них несколько отличается. Например, покупая билет из Киева в Одессу (маршрут 105К "Черноморец") на 31 января 2022 года, на Proizd UA вы заплатите 660.37 грн, на Tickets.ua – 635 грн, в "Приват24" - 655,52 грн, а на официальном сайте УЗ — 638,52 грн.

Так вот, среди преимуществ покупки билетов в интернете мы выделили такие:

надежность (особенно, если речь идет об официальном сайте);

данные паспорта не нужны (только имя и фамилия);

значительно больше выбор как вагонов, так и мест разной стоимости;

возможность самому выбрать место;

доступно расписание движения поездов или автобусов, что позволяет отслеживать нужный маршрут и направление;

скорость и мобильность;

легко создать заявку на возврат средств в случае невыезда;

до 15 января 2022 года за билет на поезд в чат-ботах "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages "Укзализныця" вместе с Visa возвращают 10% кешбэка.

Среди недостатков такой покупки может быть то, что на онлайн-ресурсах цена выше на 5-15% относительно предлагаемой в кассах вокзалов, а также то, что необходимо распечатывать электронный билет в отдельных случаях.

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Покупка билетов в кассе

Особых требований здесь нет. Стоит прибыть к кассе вокзала и объявить кассиру желаемое направление и класс вагона. Он предложит вам варианты, забронирует место после вашего подтверждения и выдаст вам бумажный билет.

Обвинили в манипуляции

"Укрзализныцю" обвинили в манипуляции с ценами на билеты при бронировании их на официальном сайте перевозчика.

Об этом один из возмущенных пассажиров написал на личной странице в Facebook.

Мужчина заметил, что при бронировании дополнительных услуг, например обеда или напитков, их стоимость не добавляется в сумму оплаты за билет и внезапно появляется только перед окончательным подтверждением.

Также пассажир заметил, что при покупке билета галочка возле услуги "напитки" стоит автоматически. Если ее убрать, цена билета не меняется сразу, и это вводит в заблуждение пассажира, который думает, что эта услуга бесплатна.

Представитель перевозчика отреагировал на претензию в комментариях и отметил, что при оформлении билета стоимость указывается без учета дополнительных услуг, в том числе напитков.

"Вы можете снять отметку с напитков, таким образом отказаться от покупки напитков, но отметка уже указана, чтобы пассажир имел возможность приобрести напитки вместе с билетом", – пояснил сотрудник.

Мы также писали, что "Укрзализныця" создала для украинцев новую услугу, и рассказывали, к которому числу можно вернуть часть средств за свой билет.