Одна из стран ЕС ужесточила требования к украинцам: без чего не обойдутся водители

С июля правила для украинских водителей в Словакии меняются / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину наши граждане были вынуждены эвакуироваться за границу и часто на своих авто. Поэтому для них некоторые страны Евросоюза отменили требование иметь "Зеленый полис". Но с 1 июля некоторые правила для украинцев в ЕС возвращаются, в том числе и правило оформлять "Зеленый полис" в Словакии.

Об этом сообщили на портале НБУ Financial Literacy Ukraine и объяснили, как оформить страховой полис.

Реклама

Получить документ можно онлайн

С 1 июля украинские водители, находящиеся в Словакии, обязаны иметь страховой сертификат "Зеленая карта". Ездить по стране без него можно было до 30 июня в рамках предоставляемых нашим гражданам льгот.

"В этот период Словацкое страховое бюро оказывало помощь украинским водителям. Бюро взяло на себя обязанность возместить все убытки, причиненные украинским водителям в течение периода пребывания в Словацкой Республике, не требуя возмещения таких убытков", – отметили в НБУ.

Теперь оформить "Зеленую карту" рекомендуют онлайн у украинских страховых компаний. Они выдают документ в формате PDF. В то же время, сделать это можно и на границе. Предоставлять такую услугу имеет право утвержденный перечень страховщиков, который можно проверить по ссылке.

Реклама

В целом международный договор "Зеленая карта" обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП. Его можно заключать на следующие сроки:

15 дней;

1 месяц;

2 месяца;

3 месяца;

4 месяца;

5 месяцев;

6 месяцев;

7 месяцев;

8 месяцев;

9 месяцев;

10 месяцев;

11 месяцев;

один год.

Если же украинский водитель стал участником ДТП в Словакии, то об этом нужно сообщить страховой компании и Словацкому офису страховщиков.

В ЕС приняли изменения для украинских водительских удостоверений

Ранее "Сегодня" писали, что в июле в Европарламенте поддержали решение, позволяющее украинцам использовать национальные водительские права.

Реклама

Нововведение предполагает, что украинские водительские права приравнивают к европейским. Граждане Украины, получившие статус временной защиты, могут не обменивать удостоверения на европейское, а использовать свое для поездок по Европе.

Читайте, чем решение Европарламента поможет украинцам и что делать, если украинские права были утрачены.

Мы также рассказывали, что с 1 июля в Украине отменили "нулевое растаможивание", и писали про 5 важных видов страхования во время войны.