Одна из стран ЕС ужесточила требования к украинцам: без чего не обойдутся водители

С июля правила для украинских водителей в Словакии меняются / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
После полномасштабного вторжения РФ в Украину наши граждане были вынуждены эвакуироваться за границу и часто на своих авто. Поэтому для них некоторые страны Евросоюза отменили требование иметь "Зеленый полис". Но с 1 июля некоторые правила для украинцев в ЕС возвращаются, в том числе и правило оформлять "Зеленый полис" в Словакии.
Об этом сообщили на портале НБУ Financial Literacy Ukraine и объяснили, как оформить страховой полис.
Получить документ можно онлайн
С 1 июля украинские водители, находящиеся в Словакии, обязаны иметь страховой сертификат "Зеленая карта". Ездить по стране без него можно было до 30 июня в рамках предоставляемых нашим гражданам льгот.
"В этот период Словацкое страховое бюро оказывало помощь украинским водителям. Бюро взяло на себя обязанность возместить все убытки, причиненные украинским водителям в течение периода пребывания в Словацкой Республике, не требуя возмещения таких убытков", – отметили в НБУ.
Теперь оформить "Зеленую карту" рекомендуют онлайн у украинских страховых компаний. Они выдают документ в формате PDF. В то же время, сделать это можно и на границе. Предоставлять такую услугу имеет право утвержденный перечень страховщиков, который можно проверить по ссылке.
В целом международный договор "Зеленая карта" обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП. Его можно заключать на следующие сроки:
- 15 дней;
- 1 месяц;
- 2 месяца;
- 3 месяца;
- 4 месяца;
- 5 месяцев;
- 6 месяцев;
- 7 месяцев;
- 8 месяцев;
- 9 месяцев;
- 10 месяцев;
- 11 месяцев;
- один год.
Если же украинский водитель стал участником ДТП в Словакии, то об этом нужно сообщить страховой компании и Словацкому офису страховщиков.
В ЕС приняли изменения для украинских водительских удостоверений
Ранее "Сегодня" писали, что в июле в Европарламенте поддержали решение, позволяющее украинцам использовать национальные водительские права.
Нововведение предполагает, что украинские водительские права приравнивают к европейским. Граждане Украины, получившие статус временной защиты, могут не обменивать удостоверения на европейское, а использовать свое для поездок по Европе.
Читайте, чем решение Европарламента поможет украинцам и что делать, если украинские права были утрачены.
Мы также рассказывали, что с 1 июля в Украине отменили "нулевое растаможивание", и писали про 5 важных видов страхования во время войны.