Одна з країн ЄС посилила вимоги до українців: без чого не обійдуться водії

З липня правила для українських водіїв у Словаччині змінюються / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну наші громадяни змушені були евакуюватися за кордон і часто на своїх авто. Тому для них деякі країни Євросоюзу скасували вимогу мати "Зелений поліс". Та з 1 липня певні правила для українців у ЄС повертаються, зокрема і правило оформлювати "Зелений поліс" у Словаччині.

Про це повідомили на порталі НБУ Financial Literacy Ukraine та пояснили, як оформити страховий поліс.

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Отримати документ можна онлайн

З 1 липня українські водії, які перебувають у Словаччині, зобов'язані мати страховий сертифікат "Зелена карта". Їздити країною без нього можна було до 30 червня у рамках пільг, що надавалися нашим громадянам.

"У цей період Словацьке страхове бюро надавало допомогу українським водіям. Бюро взяло на себе обов'язок відшкодувати всі збитки, завдані українським водіям упродовж періоду перебування у Словацькій Республіці, не вимагаючи відшкодування таких збитків", – зазначили в НБУ.

Тепер оформити "Зелену карту" рекомендують онлайн в українських страхових компаній. Вони видадуть документ у форматі PDF. Водночас зробити це можна і на кордоні. Надавати таку послугу має право затверджений перелік страховиків, який можна перевірити за посиланням.

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Загалом міжнародний договір "Зелена картка" забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров'ю або майну третіх осіб унаслідок ДТП. Його можна укладати на такі строки:

15 днів;

1 місяць;

2 місяці;

3 місяці;

4 місяці;

5 місяців;

6 місяців;

7 місяців;

8 місяців;

9 місяців;

10 місяців;

11 місяців;

один рік.

Якщо ж український водій став учасником ДТП у Словаччині, то про це треба повідомити свою страхову компанію та Словацький офіс страховиків.

В ЄС прийняли зміни для українських водійських посвідчень

Раніше "Сьогодні" писали, що у липні в Європарламенті підтримали рішення, що дозволить українцям використовувати національні водійські права.

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Нововведення передбачає, що українські водійські права прирівнюють до європейських. Громадяни України, які отримали статус тимчасового захисту, можуть не обмінювати посвідчення на європейське, а використовувати своє для поїздок Європою.

Читайте, чим рішення Європарламенту допоможе українцям, та що робити, якщо українські права були втрачені.

Ми розповідали також, що з 1 липня в Україні скасували "нульове розмитнення", та писали про 5 важливих видів страхування під час війни.