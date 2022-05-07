Новые цены на бензин, еще 4500 грн выплат и изменения в банках – главное о деньгах за неделю

Коротко о главных экономических новостях со 2 по 6 мая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине чувствуется дефицит топлива, заправки вводят ограничения и легально повышают цены. В то же время в банках происходят изменения как по валюте, так и по вкладам, а некоторые украинцы смогут получить 4,5 тыс. грн помощи.

Редакция "Сегодня" предлагает подборку важнейших экономических новостей, произошедших за неделю со 2 по 6 мая в Украине, и которые вы могли пропустить.

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Новые цены на заправках

Ситуация с топливом в Украине остается сложной, хотя в Верховной Раде уверяют, что через несколько дней с этой проблемой смогут разобраться. Водители стоят в километровых очередях за топливом, которое теперь на АЗС продают с ограничениями – в одни руки не больше 10 или 20 литров. В сетях Shell, OKKO, WOG, БРСМ-Нефть и других есть разные виды бензина и дизеля, но повсюду заметна тенденция к росту стоимости, в среднем на 2 грн с начала месяца.

Бензин А-95+ продается за 37,84 грн/л, литр А-92 сбывают по средней цене 35,3 грн. Средняя цена на автогаз составляет 30,71 грн/л, а обычный А-95 продается за 36,22 грн. Подскочила и стоимость дизеля, который в среднем оценивается по 40,76 грн/л.

Курс доллара в обменниках

Несмотря на зафиксированный НБУ курс, украинские обменники выставляют свою стоимость валюты, что несколько выше официальной. В разных городах курс отличается, в частности, на этой неделе купля-продажа доллара составляла:

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в Киеве – 33,50/33,71 грн;

во Львове – 32,94/33,27 грн;

в Запорожье – 33,40/33,70 грн;

в Одессе – 33,30/33,70 грн;

в Днепре – 32,15/33,70 грн.

Еще 4500 грн помощи украинцам

Вынужденно перемещенные граждане, зарегистрированные в Киеве, могут получить дополнительную помощь в размере 4,5 тыс. грн. Ее украинцам предоставляют от Общества Красного Креста.

Деньги будут предоставляться не в виде наличных или перечисления на банковскую карту, а в виде сертификатов на покупки в "Сильпо". Поддержку будут оказывать наиболее уязвимым категориям граждан – это:

люди с инвалидностью I группы;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет);

семьи, имеющие троих и более детей (до 16 лет);

семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка-сироту (до 16 лет).

ПриватБанк массово возвращает деньги клиентам

Верховная Рада приняла закон о гарантированных возвратах клиентам банков 100% денежного вклада при ликвидации финучреждения во время действия военного положения. ПриватБанк начал возвращать деньги своим клиентам, которые они вложили в закрытые теперь финансовые учреждения – это два банка с российскими корнями.

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Ранее гарантированно возвращали только до 200 тыс. грн, сейчас возмещают всю сумму, независимо от размера. Средства предоставляются из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и ПриватБанк как раз является его членом. Деньги смогут вернуть клиенты ПриватБанка, для этого достаточно оформить заявку на сайте или в приложении Приват24.

Изменения в банках с 1 июня

Украинцев предупредили о завершении кредитных каникул с 1 июня. Новые условия еще не объявили, но крупнейшие игроки рынка вводили такое послабление именно до лета. В ПриватБанке обязательный платеж точно вернется, а в monobank и до этого взимались комиссии и проценты, хоть и по сниженным ставкам.

В Ощадбанке кредитные каникулы для бизнеса и физлиц должны быть завершены 1 июня. О продлении льгот компания не сообщала. Неизвестно, продлит ли эту услугу ПУМБ, где срок действия кредитных каникул также до начала лета.

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак рассказал, что минус кредитных каникул заключается в том, что это не автоматическое условие и каждому заемщику обязательно нужно обратиться в банк.

Также минус в том, что долг по процентам, который начисляется каждый месяц, никто не списывает. А вот среди плюсов, безусловно, то, что кредитные организации не штрафуют людей и компании за несвоевременность платежей.

Узнайте также мнение экспертов о том, когда закончится кризис топлива в Украине. Финансовый аналитик Алексей Кущ в эксклюзивном интервью "Сегодня" объяснил, почему доллар во время войны на таком низком уровне, что его сдерживает и какой курс на самом деле.