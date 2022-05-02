Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Украинцам назначили еще один вид помощи – кто может получить 4,5 тыс. грн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что могут получить украинцы от Красного Креста
Кто может получить ваучеры на 4,5 тыс. грн
Кто может получить ваучеры на 4,5 тыс. грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вынужденно перемещенные лица, которые зарегистрировались в Киеве, могут получить дополнительную помощь в размере 4,5 тыс. грн. Ее украинцам предоставляют от Общества Красного Креста.

Об этом заявила глава Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины Татьяна Гоенко.

Реклама

Однако средства будут предоставляться не в виде наличных денег или перечисления на карту. На первом этапе программы помощь в виде сертификатов на покупки в сети "Сильпо". Ее получат самые уязвимые категории переселенцев:

  • люди с инвалидностью I группы;
  • семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет);
  • семьи, имеющие троих и более детей (до 16 лет);
  • семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сироту (до 16 лет).

Кто сколько получит?

Люди с инвалидностью I группы получат 3 сертификата по 500 грн (1500 грн), а другие категории получателей – 9 сертификатов по 500 грн. (4500грн).

"Ваучер на 500 гривен будет работать таким образом: если товаров в чеке будет, например, 510 гривен, то человека попросят доплатить 10 гривен, а если на 480, то 20 гривен сдачи не дадут, – объясняет Гоенко.

Реклама

Как получить ваучеры?

Если ВПЛ зарегистрированы на правом берегу Киева, они могут получить ваучеры каждую среду и пятницу по адресу ул. Владимирская, 51б во Vcentri Hub.

Для переселенцев на левом берегу ваучеры раздают каждый вторник по ул. Миропольская, 19, вблизи метро "Черниговская".

Время выдачи начинается в 10 утра и заканчивается в 16 вечера, все происходит в порядке живой очереди.

Реклама

Для получения помощи нужно предъявить:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справку о статусе перемещенного лица;
  • справку о назначении группы инвалидности;
  • свидетельство о рождении ребенка/детей;
  • распоряжение об опекунстве.

Бесплатное жилье для переселенцев

В Украине запустили государственный проект "Там, где вас ждут", он должен помочь эвакуированным из горячих точек украинцам найти жилье и получить другую поддержку.

В рамках проекта можно увидеть интерактивную карту, на которой указываются свободные места в западных и южных областях. Там легко узнать список доступных для бесплатного расселения мест, а также найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно.

"Сегодня" также писали, что делать переселенцам чтобы получить выплаты от государства, и рассказывали, где построят микрорайон для ВПЛ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,85 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять