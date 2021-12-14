"Новая почта" уничтожила бабушкин подарок внуку (фото)

"Новая почта" доставила раздавленную посылку / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" рассказала о неприятной истории, случившейся с посылкой для ее сына на день рождения. Все, что мальчику передала бабушка, – разбили в дороге.

Об этом возмущенная женщина написала отзыв на своей странице в Facebook.

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По словам клиентки, она очень досадно удивлена, так как бабушка передала своему внуку гостинцы, где были 2 десятка домашних яиц и пластиковое ведерко меда.

"Посылка ехала день. Прибыло: 20 яиц, из них ни одного целого – хотя были в пластиковом контейнере и пупырках дополнительных. И раздавленная пополам пластмассовая банка меда. Вот как? Что вы делали посылкой, чтобы раздавить пластмассовую тару?" – говорится в отзыве.

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Что ответили в Новой почте?

Сотрудники почтового оператора сразу же отреагировали на жалобу и заверили, что хотят во всем разобраться. Для этого у женщины попросили номер накладной.

"Ужасно. Особенно зная, что это передача от бабушки внуку. Напишите нам, пожалуйста, номер накладной – хотим во всем разобраться", – ответили клиентке.

В комментариях люди написали, что "Новая почта" вообще не пересылает такие продукты, как яйца, и в данном случае виноват отправитель и тот работник, который не узнал о содержимом посылки.

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Тарифы "Новой почты" с 1 января

Почтовый оператор, согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, уменьшает некоторые тарифы на доставку.

Уже с 1 января доставка грузов в пределах одного города и его пригород будет осуществляться по следующим тарифам:

для посылок до 2 кг цена снижается с 45 до 40 грн;

отправка до 30 кг будет стоить 80 грн вместо 100, в эту цену также входит комиссия за объявленную стоимость до 1000 грн;

"Укрпочта" также меняет тарифы на доставку, но у почтового оператора они возрастут.

Кроме этого, "Сегодня" разбирались, могут "Новая почта" и "Укрпочта" отказать вам в отправке посылки из-за коробки.