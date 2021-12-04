"Новая почта" меняет тарифы: сколько будет стоить доставка с 1 января

"Новая почта" меняет цены на свои услуги с 1 января / Фото: Коллаж: Сегодня
"Новая почта" обновляет тарифы на доставку с 1 января 2022 года. и снижает цены.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С нового года появится отдельный тариф на доставку документов в пределах Украины, вместе с конвертом цена такой доставки составляет 40 грн.
Также в компании сообщили, что продляют действие акционной цены на доставку почтоматами и на 2022 год, до апреля такой вид доставки стоит 35 грн, а с апреля поднимется до 45 грн.
Что еще изменится?
Если клиент возвращает посылку после осмотра, то тариф за ее доставку составит 15 грн за груз меньше 30 кг с 1 января.
С нового года должно произойти упрощение тарифных зон, они будут рассчитываться в зависимости от пунктов назначения – по городу и пригороду, между городами, из/в поселок городского типа или село.
Если доставка осуществляется в пределах города и его пригорода, то тариф рассчитывается по весу:
- для посылок до двух кг цена снижается с 45 до 40 грн;
- отправления до 30 кг будут стоить 80 грн вместо 100, в эту цену также входит комиссия за объявленную стоимость до 1000 грн;
Адресная доставка
С 1 января стоимость адресной доставки и забора посылок меняется – ее не будут привязывать к весу.
За любую посылку до 30 кг нужно будет доплатить 30 грн за доставку курьером, а за отправления больше 30 кг придется добавить 90 грн за каждые 100 кг.
Новая услуга "Новой почты"
Компания "Нафтогаз" и "Новая почта" запускают новую удобную услугу для украинцев. Теперь сменить поставщика газа можно прямо в отделении.
Для этого необходимо:
- прийти в одно из отделений "Новой почты", которое участвует в программе;
- собрать пакет документов (паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если
- право собственности оформлено на нескольких совладельцев);
- знать свой EIC-код;
В отделении вам помогут сотрудники и покажут, как написать заявление для смены поставщика.
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