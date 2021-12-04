"Нова пошта" змінює тарифи: скільки коштуватиме доставка з 1 січня

"Нова пошта" змінює ціни на свої послуги з 1 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

"Нова пошта" оновлює тарифи на доставку з 1 січня 2022 року та знижує ціни.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Реклама

З нового року з'явиться окремий тариф на доставку документів у межах України, разом із конвертом ціна такої доставки становить 40 грн.

Також у компанії повідомили, що продовжують дію акційної ціни на доставку поштаматами та на 2022 рік, до квітня такий вид доставки коштує 35 грн , а з квітня підніметься до 45 грн.

Що ще зміниться?

Якщо клієнт повертає посилку після огляду, то тариф за її доставку становитиме 15 грн за вантаж менше 30 кг із 1 січня.

Реклама

З нового року має відбутися спрощення тарифних зон, вони будуть розраховуватись залежно від пунктів призначення – по місту та передмісті, між містами, з/в селище міського типу чи село.

Якщо доставка здійснюється в межах міста та його передмістя, то тариф розраховується за вагою:

для посилок до двох кг ціна знижується із 45 до 40 грн;

відправлення до 30 кг коштуватимуть 80 грн замість 100, до цієї ціни також входить комісія за оголошену вартість до 1000 грн;

Адресна доставка

З 1 січня вартість адресної доставки та забору посилок змінюється – її не прив'язуватимуть до ваги.

Реклама

За будь-яку посилку до 30 кг потрібно буде доплатити 30 грн за доставку кур'єром, а за відправлення понад 30 кг прийдеться додати 90 грн за кожні 100 кг.

Нова послуга "Нової пошти"

Компанія "Нафтогаз" та "Нова пошта" запускають нову зручну послугу для українців. Тепер змінити постачальника газу можна прямо у відділенні.

Для цього необхідно:

прийти до одного з відділень "Нової пошти", яке бере участь у програмі;

зібрати пакет документів (паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо

право власності оформлено на кількох співвласників);

знати свій EIC-код;

У відділенні допоможуть співробітники і покажуть, як написати заяву для зміни постачальника.

"Сьогодні" раніше розповідали, чи можуть "Укрпошта" та "Нова пошта" відмовити вам у відправленні через коробку.

Ми також писали, як працюватимуть поштові оператори "у червоній зоні".