Новая эра воздушного транспорта: итальянский аэропорт переходит на зеленый водород

Самолеты начнут заправлять водородным топливом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Компания Save Group, управляющая аэропортом в итальянской Венеции, хочет использовать водород в различных операциях, в частности в самой инфраструктуре аэропорта и даже воздушном транспорте.
Об этом сообщает издание H2 View.
Такую масштабную модернизацию аэропорт планирует проводить с компаниями. Airbus и Snam.
Новое сотрудничество предполагает проведение исследований относительно потребностей в новом виде энергоносителя, а также инженерно-конструкторские исследования для разработки инфраструктуры, которая обеспечит заправку водородом самолетов и других транспортных средств в аэропорту.
Затем эти решения могут быть использованы и в других проектах, кроме венецианского аэропорта.
"Водород– это ключевое решение для обеспечения экологической устойчивости и конкурентоспособности аэропортов и морских портов. Мы стремимся инвестировать в инновационные технологии, ускоряя переход к новой энергетике", – сказал гендиректор Snam Марк Альвера.
"Морской" завод по производству водорода
Немецкая энергетическая компания RWE и европейская газодобывающая компания Neptune Energy займутся строительством крупнейшего завода по производству водородав Северном море.
Пилотный проект планируется завершить и запустить в работу к 2030 году. Он будет работать на электролизных установках мощностью от 300 до 500 мегаватт.
Производимый водород будет поставляться на берег по специальному трубопроводу, который будет пролегать в территориальных водах Нидерландов.
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