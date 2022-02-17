Нова ера повітряного транспорту: італійський аеропорт переходить на зелений водень

Літаки почнуть заправляти водневим паливом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Save Group, яка керує аеропортом в італійській Венеції, хоче використовувати водень у різних операціях, зокрема у самій інфраструктурі аеропорту та навіть повітряному транспорті.

Про це повідомляє видання H2 View.

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Таку масштабну модернізацію аеропорт планує проводити із компаніями Airbus та Snam.

Нове співробітництво передбачає проведення досліджень щодо потреб у новому виді енергоносія, а також інженерно-конструкторські дослідження для розробки інфраструктури, яка забезпечить заправку воднем літаків, та інших транспортних засобів у аеропорту.

Потім ці рішення можуть бути використані й в інших проєктах, окрім венеційського аеропорту.

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"Водень – це ключове рішення для забезпечення екологічної стійкості та конкурентоспроможності аеропортів та морських портів. Ми прагнемо інвестувати в інноваційні технології, прискорюючи перехід до нової енергетики", – сказав гендиректор Snam Марко Альвера.

"Морський" завод з виробництва водню

Німецька енергетична компанія RWE та європейська газовидобувна компанія Neptune Energy займуться будівництвом найбільшого заводу з виробництва воднюу Північному морі.

Пілотний проєкт планують завершити та запустити в роботу до 2030 року. Він працюватиме на електролізних установках потужністю від 300 до 500 мегаватів.

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Вироблений водень постачатиметься на берег спеціальним трубопроводом, який пролягатиме у територіальних водах Нідерландів.

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