Некоторым переселенцам до сих пор не пришли деньги – почему задерживают выплаты

Выплаты переселенцам могут задерживать по двум причинам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцам озвучили причины, по которым внутриперемещенные лица могут долго не получать денежную помощь от государства.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в ходе информационного телемарафона.

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По словам Музыченко, задержку социальных выплат вызывают два фактора. Во-первых, документы могут находиться в состоянии обработки.

"В частности, мы говорим о том, что перемещение произошло неравномерно по государству, и допустим в западных регионах количество перемещенных лиц обычно больше по сравнению с количеством местного населения и состоятельностью инфраструктуры", – рассказал он.

Во-вторых, у государства есть разные приоритеты финансирования и здесь предпочтение всегда отдается сектору безопасности и обороны.

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Однако замминистра подчеркнул, что социальные расходы тоже входят в сферу приоритетов государства и в любом случае, будут профинансированы полностью.

Выплаты через ПриватБанк

Сейчас украинцы, приютившие у себя переселенцев бесплатно, могут получить компенсацию за них от Красного Креста через ПриватБанк.

Речь идет об участниках программы "Прихисток" и выплаты получат владельцы жилья, в котором бесплатно проживали или проживают переселенцы (обязательно со статусом ВПЛ). Они составляет 14,77 грн за одно лицо в сутки, т.е. 450 грн за одного человека в месяц.

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Подробно о том, как стать участником программы и получить выплаты, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, кому в Польше выплатят еще по 700 злотых и рассказывали, какую еще финансовую помощь могут получить украинцы.