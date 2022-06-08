По 2500 грн на каждого: некоторым украинцам выплатят новую денежную помощь

Рассказываем, кто в июне может получить новые выплаты от Красного Креста и как их оформить

Семьи в Украине получат новую помощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцам во время военного положения назначают новую финансовую помощь. В апреле Министерство социальной политики Украины, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Общество Красного Креста Украины (ОККУ) объявили о выплатах для некоторых категорий семей.

Деньги начнут поступать уже в начале июня. Кто может их получить и как это сделать, рассказали в пресс-службе Минсоцполитики.

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Какой размер помощи и кто может на нее рассчитывать

В течение 3-х месяцев малообеспеченные семьи из пострадавших от боевых действий громад будут получать по 2 500 грн на человека. Семья должна подпадать под два обязательных критерия:

иметь официальный статус малообеспеченной семьи и быть зарегистрированной в Минсоцполитики;

до 24 февраля 2022 года проживать в одной из громад, которые пострадали от вооруженного конфликта, независимо от того, выехала эта семья или осталась в громаде.

Помощь окажут семьям в отдельных громадах таких областей:

Донецкой;

Луганской;

Запорожской;

Житомирской;

Киевской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Как оформить выплаты

Чтобы получить деньги, делать ничего не нужно. В Минсоцполитики есть специальные реестры таких семей, и на их основе будет назначаться помощь.

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В пресс-службе предупреждают, что мошенники могут прикрываться этой программой для своих схем, поэтому нужно остерегаться и не давать никому никакой информации о себе, чтобы получить деньги.

"Деньги будут перечислены непосредственно главе домохозяйства: переводом на банковский счет, информация о котором зарегистрирована в Минсоцполитики, или наличными, которые можно будет получить в любом отделении ПриватБанка", – объяснили в ведомстве.

Выплаты ожидаются в первые недели июня. Сначала тем, кто получит помощь, должно прийти SMS-сообщение, а затем придет уведомление о зачислении денег от ПриватБанка.

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Украинцы получат еще один вид помощи

Ранее "Сегодня" писали, что благотворительная организация ADRA Ukraine будет выплачивать единовременную помощь в размере 6 600 грн.

Получить деньги смогут следующие категории населения:

семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или выехали оттуда;

многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;

беременные и кормящие грудью женщины;

женщины или мужчины, которые самостоятельно содержат семью;

лица старше 50 лет с инвалидностью;

лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Программа распространяется на людей, которые находятся в Киеве, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне, Луганске, Донецке, Житомире, Запорожье и Чернигове.

Читайте в нашем материале, как зарегистрироваться на эту программу выплат.

"Сегодня" также объясняли, на какие выплаты могут рассчитывать семьи некоторых военнослужащих и как их получить. Читайте также, какую программу запустили в Украине для поддержки ветеранского бизнеса.