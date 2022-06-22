Деяким переселенцям досі не прийшли гроші – чому затримують виплати

Виплати переселенцям можуть затримувати з двох причин / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям озвучили причини, через які внутрішньо-переміщені особи можуть довго не отримувати грошову допомогу від держави.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час інформаційного телемарафону.

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За словами Музиченка, затримку соціальних виплат спричиняють два фактори. По-перше, документи можуть бути в стані обробки.

"Зокрема, ми говорим про те, що переміщення відбулося нерівномірно по державі, і припустимо в західні регіони кількість переміщенних осіб звичайно більша у порівнянні із кількістю місцевого насленення і спроможністю інфраструктури", – розповів він.

По-друге, у держави є різні пріоритети фінансування і тут перевага завжди віддається сектору безпеки і оборони.

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Однак замміністра підкреслив, що соціальні видатки теж входять у сферу пріоритетів держави і в будь-якому випадку, будуть профінансовані повністю.

Виплати через ПриватБанк

Наразі українці, що прихистили у себе переселенців безкоштовно, можуть отримати компенсацію за них від Червоного Хреста через ПриватБанк.

Йдеться про учасників програми "Прихисток" і виплати отримають власники житла, у якому безкоштовно проживали або проживають переселенці (обов’язково зі статусом ВПО). Вони становить 14,77 грн за одну особу на добу, тобто 450 грн за одну особу на місяць.

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Детально про те, як стати учасником програми і отримати виплати, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, кому у Польщі виплатять ще по 700 злотих і розповідали, яку ще фінансову допомогу можуть отримати українці.