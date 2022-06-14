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Помощь во время войны: какие выплаты можно получить в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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14 июня, 16:52
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Рассказываем все о программах финансовой помощи, в которых можно поучаствовать, находясь в Украине
Украинцы могут участвовать сразу в нескольких программах помощи
Украинцы могут участвовать сразу в нескольких программах помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Война изменила социальные выплаты в Украине, за несколько месяцев добавилось сразу несколько программ по финансовой помощи украинцам.

"Сегодня" рассказывают, на какие выплаты могут рассчитывать граждане, пострадавшие от войны.

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Государственная программа

Помощь внутренне перемещенным лицам предусматривает ежемесячные выплаты 2 000 грн на взрослого и 3 000 на ребенка или человека с инвалидностью.

Получить их могут граждане, которые переместились из мест проведения военных действий, оккупации или окружение.

Также это касается украинцев, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате боевых действий, но только тех, кто подал заявку на его возмещение.

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Перечень регионов, жители которых имеют право на выплаты, меняется и его утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Подать заявку можно через портал "Дія" или в ближайшем Управлении социальной защиты.

Программа от Красного Креста

Министерство социальной политики Украины, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Общество Красного Креста Украины (ОККУ) объявили о выплатах для некоторых категорий семей.

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В этой программе не нужно регистрироваться, туда автоматически попадают семьи, которые имеют официальный статус малообеспеченной семьи и зарегистрированы в Минсоцполитики. Об участии из известит смс-сообщение.

Также эти семьи до 24 февраля 2022 года должны проживать в одной из громад, которые пострадали от вооруженного конфликта, независимо от того, выехала эта семья или осталась на месте. Получить можно по 2 500 грн на человека.

Выплаты от ООН

Организация Объединенных Наций тоже решила помочь нашей стране и создала свою программу, благодаря которой 2 220 грн могут получить внутренне перемещенные лица, эвакуировались на безопасные территории.

Деньги будут выплачивать в течении трех месяцев с момента оформления и всего один человек может получить 6 660 грн.

Списки получателей помощи формирует Минсоцполитики и на деньги могут рассчитывать переселенцы, независимо от того, зарегистрировались ли предварительно как ВПЛ, а также пострадавшие люди на подконтрольных Украине территориях.

Чтобы получить помощь от ООН нужно обратиться в органы социальной защиты населения территориальной громады, а за дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 0-800-307-711.

Предложение от ЮНИСЕФ

Организация предлагает пособие в размере 2 200 грн ежемесячно на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

Деньги могут получить родители или усыновители на каждого члена своей семьи в том случае, если:

  • в семье трое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;
  • двое и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Для участия в программе нужно подать заявку на сайте

Чтобы получить помощь, нужно подать заявку на сайте, а все детали можно уточнить на горячей линии: 0-800-600-017.Ранее регистрация на программу была приостановлена и возобновят ее уже 15 июня.

Помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC)

Деньги можно получить не зависимо от своего текущего местонахождения, если речь идет о ВПЛ, также их могут получить люди, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий и уязвимые категории населения.

Сумма помощи составляет 2200 грн на каждого члена семьи и ее выплаты продолжаются в течение трех месяцев.

Зарегистрироваться нужно в мессенджере WhatsApp. На номер 0 800 609 844 отправить смс с текстом "NRC", после чего вам придет сообщения с инстуркциями для дальнейшей регистрации.

Ваша заявка будет рассматриваться в течение 10 дней и о результате тоже будет сообщено через WhatsApp.

Если вас одобрят в качестве получателя помощи, деньги придут через месяц после регистрации.

Однако стоит учесть, что на помощь могут рассчитывать только переселенцы, которые не получали выплаты от других международных программ.

"Сегодня" ранее писали, какие выплаты на детей изменились во время войны и рассказывали, на какую помощь могут рассчитывать украинцы в Канаде.

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