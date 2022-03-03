Недоступная роскошь – в России зашкаливают цены на дефицитные iPhone

В России цены на iPhone выросли в несколько раз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за вторжения и начала полномасштабной войны с Украиной на Россию наложили существенные экономические санкции. Десятки международных компаний-гигантов вывели свой бизнес с территории страны-агрессора.

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Редакция "Сегодня" узнала, какова ситуация с продукцией компании Apple, также вышедшей из России. Теперь на официальном сайте производителя российские пользователи видят сообщения о закрытии магазина.

Россиянам недоступны покупки в Apple / Фото: Apple, скриншот

Остатки популярных iPhone продают в магазинах по двойной цене. Очевидно, что это связано с тотальным фиаско российского рубля на валютном рынке.

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На официальном ресурсе производителя цена на новый iPhone 13 Pro стартует от тысячи долларов. К началу войны, когда за один доллар в России просили в среднем 80 рублей, цена смартфона была бы от 80 тысяч рублей (22,6 тысячи гривен).

Цена на оригинальный iPhone 13 / Фото: Apple, скриншот

Однако сейчас на сайтах российских магазинов фактически невозможно найти эту модель дешевле, чем за 150 – 170 тысяч (от 42 до 48 тысяч гривен). Некоторые продавцы просят 200 – 215 тысяч за новинку (в среднем 56 – 60 тысяч гривен).

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Цена на iPhone возросла в 2 раза / Фото: скриншот

Цены на айфоны в интернет-магазинах России / Фото: скриншот

iPhone 13 в России продают более чем за 200 тысяч / Фото: скриншот

Вылететь за границу в поисках заветного телефона россиянам тоже не получится. Более 30 стран закрыли свое небо для полетов из России и их количество растет.

Эпическое падение рубля

На фоне российской агрессии рубль постоянно падает на бирже. В начале торгов валюта рухнула до 109 рублей за доллар.

По евро она обесценилась до 116 рублей. Свое пике российский рубль стремительно продолжает и, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, превращается в обычную бумагу.

Раньше мы рассказывали о панике среди населения РФ. Люди часами стоят в очередях к банкоматам и пытаются снять наличные.

Срочно прекратили сотрудничество со спонсорами кровавой войны международные компании – кроме Apple, это десятки производителей товаров и продукции. В частности, Chevrolet, Shell, Nike, Amazon, Nestle и многие другие. Россию выбрасывают из спортивных соревнований, фестивалей, конференций, а бизнес просто убегает из страны, чей экономический рынок тонет.