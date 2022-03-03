Недоступна розкіш – у Росії зашкалюють ціни на дефіцитні iPhone

У Росії ціни на iPhone зросли в кілька разів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через вторгнення й початок повномасштабної війни з Україною на Росію наклали суттєві економічні санкції. Десятки міжнародних компаній-гігантів вивели свій бізнес з території країни-агресорки.

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Редакція "Сьогодні" дізналася, яка ситуація з продукцією компанії Apple, що також вийшла з Росії. Тепер на офіційному сайті виробника російські користувачі бачать повідомлення про закриття магазину.

Росіянам недоступні покупки в Apple / Фото: Apple, скріншот

Залишки популярних iPhone продають у магазинах за подвійною ціною. Вочевидь, це пов’язано із тотальним фіаско російського рубля на валютному ринку.

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На офіційному ресурсі виробника ціна на новенький iPhone 13 Pro стартує від тисячі доларів. До початку війни, коли за один долар у Росії просили в середньому 80 рублів, ціна смартфона була б від 80 тисяч рублів (22,6 тисячі гривень).

Ціна на оригінальний iPhone 13 / Фото: Apple, скріншот

Однак зараз на сайтах російських магазинів фактично неможливо знайти цю модель дешевше ніж за 150 – 170 тисяч (від 42 до 48 тисяч гривень). Деякі продавці просять 200 – 215 тисяч за новинку (в середньому 56 – 60 тисяч гривень).

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Ціна на iPhone виросла в 2 рази / Фото: скріншот

Ціни на айфони в інтернет-магазинах Росії / Фото: скріншот

iPhone 13 в Росії продають за понад 200 тисяч / Фото: скріншот

Вилетіти за кордон у пошуках заповітного телефона росіянам також не вийде. Понад 30 країн закрили своє небо для польотів з Росії, і їх кількість зростає.

Епічне падіння рубля

На тлі російської агресії рубль невпинно падає на біржі. На початку торгів валюта обвалилася до 109 рублів за долар.

Щодо євро вона знецінилася до 116 рублів. Своє піке російський рубль стрімко продовжує та, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, перетворюється на звичайний папір.

Раніше ми розповідали про паніку серед населення РФ. Люди годинами стоять у чергах до банкоматів та намагаються зняти готівку.

Терміново припинили співпрацю зі спонсорами кривавої війни міжнародні компанії – крім Apple, це десятки виробників товарів та продукції. Зокрема, Chevrolet, Shell, Nike, Amazon, Nestle та багато інших. Росію викидають зі спортивних змагань, фестивалів, конференцій, а бізнес просто тікає з країни, чий економічний ринок тоне.