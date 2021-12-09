НБУ рассчитал новый курс: что будет с долларом 10 декабря

Доллар подешевел на 10 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 10 декабря:

9.12 10.12 Изменение 1 доллар США 27,21 грн 27,10 грн -0,09 1 евро 30,76 грн 30,68 грн -0,08

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 9 декабря, доллар подешевел на 9 копеек, а евро на 8 копеек.

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Что будет с курсом?

До конца 2022 года курс доллара в Украине может взлететь до 29,9 грн, чего не случалось с 2015 года.

Как говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики Украины, доллар в течении следующего года будет стоить на уровне 28 грн.

Курс может быть:

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согласно позитивному сценарию, минимальный курс может составить 26 грн до конца 2022, а средний за год – 26,5 грн;

негативный сценарий предполагает, что доллар может подскочить до 29,9 грн к концу года, а средний составит 29 грн;

среднее значение на 2022 год составляет 27,8 грн в среднем за год и 28,1 грн к концу года.

Ранее мы писали, что будет с курсом валют в декабре и как девальвацию гривни объясняют в Нацбанке.

Напомним, что по словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, гривневые депозиты выгоднее валютных заначек, поэтому предлагает постепенно диверсифицировать сбережения, переводить часть их в валюту.