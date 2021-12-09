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Доллар стремительно падает в цене – официальный курс НБУ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
9 декабря, 08:37
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 9 декабря
Курс доллара стал ниже на 11 копеек
Курс доллара стал ниже на 11 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 9 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,22 грн;
  • 1 евро – 30,77 грн;
  • 1 злотый – 6,69 грн;
  • 10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на 11 копеек, а евро вырос на 4 копейки. Курс злотого не изменился, а российский рубль вырос на 2 копейки.

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Курс валют на межбанке

  • 8 декабря доллар упал на 9 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,16/27,18 грн (покупка/продажа).
  • Евро же упал на 6 копеек. К закрытию межбанка он торговался на уровне 30,7/30,72 грн (покупка/продажа).

Ранее мы сообщали, что до конца 2022 года курс доллара в Украине может взлететь до 29,9 грн, чего не случалось с 2015 года. А позитивный прогноз гласит, что доллар в течение следующего года будет стоить на уровне 28 грн.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом валют в декабре и как девальвацию гривни объясняют в Нацбанке.

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