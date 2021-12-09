НБУ розрахував новий курс: що буде з доларом 10 грудня

Долар подешевшав на 8 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 10 грудня:
|9.12
|10.12
|Зміна
|1 долар США
|27,21 грн
|27,10 грн
|-0,09
|1 євро
|30,76 грн
|30,68 грн
|-0,08
Порівняно з курсом НБУ на четвер, 9 грудня, долар подешевшав на 9 копійок, а євро – на 8 копійок.
Що буде з курсом?
До кінця 2022 року курсу долара в Україні може злетіти до 29,9 грн, чого не траплялося з 2015 року.
Як йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економіки України, долар протягом наступного року коштуватиме на рівні 28 грн.
Курс може бути:
- згідно з позитивним сценарієм, мінімальний курс може становити 26 грн до кінця 2022, а середній за рік – 26,5 грн;
- негативний сценарій передбачає, що долар може підскочити до 29,9 грн. до кінця року, а середній становитиме 29 грн;
- середнє значення на 2022 рік становить 27,8 грн в середньому за рік та 28,1 грн до кінця року.
Раніше ми писали, що буде з курсом валют у грудні і як девальвацію гривні пояснюють у Нацбанку.
Нагадаємо, що за словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, гривневі депозити вигідніші від валютних заначок, тому пропонує поступово диверсифікувати заощадження, переводити частину їх у валюту.