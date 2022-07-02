Налоги вернулись, тарифы увеличились, а пенсионеры наконец-то "заживут" — главное о деньгах за неделю

Что важного произошло в Украине за прошедшую рабочую неделю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Конец июня-начало июля принес украинцам много изменений. Коснулись они пенсионеров, клиентов "Укрпочты", украинских переселенцев в Польше, а также владельцев "евроблях".

Редакция "Сегодня" расскажет вам о главных экономических новостях за неделю, которые вы могли пропустить.

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Возврат налогов на растаможку авто

Верховная Рада вернула пошлины и налогообложение НДС на импортные товары и растаможку с 1 июля. 30 июня соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Заметим, что законопроект №7418 предусматривает возобновление налогообложения для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, а также для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

"Укрпочта" увеличивает тарифы

С 1 июля Укрпочта повышает стоимость доставки посылок. Услуга подорожает, так как затраты на логистику у компании также выросли.

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Доставить посылку по Украине станет дороже на 14%, а в пределах области – на 13%. Например, посылка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн вместо 65 грн.

Услуга "Укрпочта Экспресс" подорожает на 14% для пересылки в пределах области и на 16% – в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обходилась в 39 грн., то с 1 июля стоимость будет на уровне 45 грн.

На 14% вырастет стоимость услуги "Документы". При этом стоимость международных отправлений не меняется.

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Пенсионерам будут платить больше

По информации Пенсионного фонда Украины, согласно законодательству, с 1 июля вырастет прожиточный минимум на 93 грн (с 1934 по 2027 грн) для лиц, потерявших трудоспособность, а вместе с ним будет и повышение пенсий.

Минимальная пенсия по возрасту составит 2027 грн (+93 грн), минимальная пенсия шахтеров – 6081 грн (+279 грн), минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца – 4054 (+186 грн).

Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий возрастут на 195-604 грн:

I группа инвалидности – с 12571 до 13175,50 грн;

ІІ группа инвалидности – с 10153,50 до 10641,75 грн;

ІІІ группа инвалидности – с 6962,40 грн до 7297,20 грн;

участники боевых действий – с 4061,40 до 4256,70 грн.

Ветеранам войны и членам семей погибших или умерших ветеранов войны поднимут выплаты на 9,3-46,5 грн. В то же время, выплаты жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований возрастут на 23,25-46,5 грн.

На 32,55 и 37,2 грн вырастут пенсии за особые заслуги перед Украиной – до 709,45 и 810,8 грн. Прибавка почетным донорам вырастет на 11,50 грн – с 239,30 до 250,80 грн. Также на 930 грн увеличится максимальный размер пенсии, которая составит 20 270 грн.

Стоимость автогражданки подорожала

Цены на автогражданку с июля вырастут на 5–15%. Это связано с тем, что увеличатся и суммы выплат по страховке.

Так, по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев размеры страховых сумм увеличатся:

с 130 000 грн до 160 000 грн за вред, причиненный имуществу;

с 260 000 грн до 320 000 грн за вред, причиненный здоровью и жизни потерпевших.

Польша продлила выплаты украинским переселенцам

Польша решила продлить выплаты для беженцев из Украины, которые прибыли в страну позже 24 февраля и у которых еще не истек срок пребывания 120 дней.

Ранее сообщалось, что с 1 июля выплату 40 злотых (около 275 грн) в день на человека за предоставление жилья и питания украинским беженцам прекратят.

SHAPE \* MERGEFORMAT ​ Однако это не совсем правда – эти выплаты продлят для тех украинцев, которые прибыли в страну позже и для них еще не истек срок пребывания 120 дней, более того, для беженцев, которые приедут в Польшу в июле, выплаты тоже сохраняются в течение 120 дней с момента пересечения границы.

Срок выплат более чем на 120 дней могут продолжить только в том случае, если помощь предоставляется лицам, имеющим инвалидность, пенсионерам, беременным женщинам, лицам, воспитывающим детей до 12 месяцев или троих и более детей, поскольку такие люди не имеют возможности работать и содержать себя самостоятельно.

Раньше мы рассказывали, как бизнесу в Украине подать заявку на получение гранта, суммы которого достигают 8 млн грн, а также писали, что с 11 июля всех курильщиков любых электронных девайсов ждут очередные запреты.