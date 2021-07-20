"Нафтогаз" объявил скидки, а Кабмин направил деньги на повышение пенсий – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В Украине направили дополнительные деньги на пенсии. Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 20 июля, Кабмин дополнительно направил из госбюджета 5,3 млрд гривен на выплаты пенсий, надбавок и на повышение пенсий в 2021 году, а "Нафтогаз" разрешил меньше платить за газ.

Отмена ограничений на покупку валюты для бизнеса и ФОПов

С 20 июля украинский бизнес может покупать иностранную валюту без необходимости предоставлять обоснования на покупку. Лимит покупки составляет 100 тыс. евро в день. До этого юридические лица и физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) могли приобретать валюту только при наличии оснований или обязательств.

Полное снятие валютных ограничений НБУ будет осуществлять постепенно в рамках дорожной карты. Решения о послаблениях принимаются с оглядкой на ситуацию на валютном рынке. Сейчас в НБУ считают, что покупка валюты бизнесом не приведет к фундаментальному ослаблению гривни, так как ситуация на валютном рынке нормализовалась.

Снятие ограничения распространяется и на ФОПов / Фото: AFP, Pixabay

Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фонда

Ранее эти средства предусматривались на выплату пособий, теперь же их направили в Пенсионный фонд.

"Осуществить увеличение объема расходов по программе "Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений пенсий, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда" на сумму 5 311 800 тыс. гривен", – говорится в распоряжении.

"Нафтогаз" разрешил меньше платить за газ

"Нафтогаз Украины" объявил о возможности получения скидки для бытовых потребителей. Сэкономить на голубом топливе смогут те, кто оплатит счета до 15 числа месяца онлайн или через чат-бот компании. Те, кто это сделает, получат 1% скидки в следующем месяце.

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При этом компания приостановила подключение пользователей к месячному тарифу – он оказался непопулярным из-за высокой цены на газ (13,13 грн за куб. м).

Снижение цен на ягоды, фрукты и овощи нового урожая

Черешня в этом году в начале сезона продавалась вдвое дороже, чем в 2020-м. Оптовые цены в начале июня составляли в среднем 107,5 грн, а год назад – только 65 грн. Буквально через неделю ягода начала стремительно дешеветь и сравнялась по цене с прошлым годом.

Нижний пик оптовых цен наблюдался 6 июля – 20 грн. Хотя в рознице ягода продавалась минимум со 100%-ной наценкой. Арбузы уже продаются, но это либо турецкая ягода, либо украинская, но выращенная под пленкой. На них в целом дефицита не будет. Хотя цены, очевидно, будут выше, чем год назад.

Жилье возле мегаполисов резко подорожало

В Украине растет интерес не только к аренде загородного жилья, но и к его покупке. При этом цены на такую недвижимость выросли с начала года уже на 10-15%. Сильнее всего подорожали новостройки комфорт- и бизнес-класса в пригородах Киева.

Сильнее всего покупатели обращают внимание на расположение жилья, транспортное сообщение с Киевом и качество строительства. Именно поэтому рост цен с начала года оказался неравномерным – от 5% до 10-12%.

А о плюсах и минусах популярных из-за своей дешевизны смарт-квартир узнавайте из сюжета "Сегодня":