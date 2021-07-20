"Нафтогаз" оголосив знижки, а Кабмін направив гроші на підвищення пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

В Україні направили додаткові гроші на пенсії. Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 20 липня, Кабмін додатково направив з держбюджету 5,3 млрд гривень на виплати пенсій, надбавок та на підвищення пенсій в 2021 році, а "Нафтогаз" дозволив менше платити за газ.

Скасування обмежень на покупку валюти для бізнесу та ФОПів

З 20 липня український бізнес може купувати іноземну валюту без необхідності надавати обґрунтування на покупку. Ліміт покупки становить 100 тис. євро в день. До цього юридичні особи та фізичні особи-підприємці (ФОП) могли купувати валюту тільки за наявності підстав або зобов'язань.

Повне зняття валютних обмежень НБУ буде здійснювати поступово в рамках дорожньої карти. Рішення про послаблення приймаються з оглядкою на ситуацію на валютному ринку. Зараз в НБУ вважають, що купівля валюти бізнесом не призведе до фундаментального ослаблення гривні, так як ситуація на валютному ринку нормалізувалася.

Зняття обмеження поширюється і на ФОПів / Фото: AFP, Pixabay

Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фонду

Раніше ці кошти передбачалися на виплату допомоги, тепер же їх направили до Пенсійного фонду.

"Здійснити збільшення обсягу видатків за програмою "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень пенсій, призначених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду "на суму 5 311 800 тис. гривень", – йдеться в розпорядженні.

"Нафтогаз" дозволив менше платити за газ

"Нафтогаз України" оголосив про можливість отримання знижки для побутових споживачів. Заощадити на блакитному паливі зможуть ті, хто сплатить рахунки до 15 числа місяця онлайн або через чат-бот компанії. Ті, хто це зробить, отримають 1% знижки в наступному місяці.

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При цьому компанія призупинила підключення користувачів до місячного тарифу – він виявився непопулярним через високу ціну на газ (13,13 грн за куб. М).

Зниження цін на ягоди, фрукти і овочі нового врожаю

Черешня в цьому році на початку сезону продавалася вдвічі дорожче, ніж в 2020-му. Оптові ціни на початку червня становили в середньому 107,5 грн, а рік тому – тільки 65 грн. Буквально через тиждень ягода почала стрімко дешевшати і зрівнялася за ціною з минулим роком.

Нижній пік оптових цін спостерігався 6 липня – 20 грн. Хоча в роздробі ягода продавалася мінімум з 100% -ою націнкою. Кавуни вже продаються, але це або турецька ягода, або українська, але вирощена під плівкою. На них в цілому дефіциту не буде. Хоча ціни, очевидно, будуть вище, ніж рік тому.

Житло біля мегаполісів різко подорожчало

В Україні зростає інтерес не тільки до оренди заміського житла, але і до його покупки. При цьому ціни на таку нерухомість виросли з початку року вже на 10-15%. Найбільше подорожчали новобудови комфорт і бізнес-класу в передмістях Києва.

Найсильніше покупці звертають увагу на розташування житла, транспортне сполучення з Києвом і якість будівництва. Саме тому зростання цін з початку року виявився нерівномірним – від 5% до 10-12%.

А про плюси і мінуси популярних через свою дешевизну смарт-квартир дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":